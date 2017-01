Happy Hour 6/1

5 coisas que não fiz em 2016, mas você deveria

Sim, este é um típico texto daqueles ‘’faça o que eu digo, não faça o que eu faço’’. Pela internet, em livros e etc, sempre vemos coisas desse tipo. Ou você acha que em todos os textos de auto-ajuda tudo que foi dito foi realmente realizado pela pessoa que escreveu? Hoje em dia, com a explosão dos coaches, palestrantes motivacionais e toda essa galera que vende o segredo para uma vida melhor, nem tudo que é dito foi realmente feito. Muitos só mandam frases prontas e fórmulas já usadas. Nada contra. Se até mesmo estes que falam o óbvio conseguem ajudar alguém, que precisa ouvir o óbvio, ótimo! Pelo menos o objetivo foi cumprido. Eu já prefiro ser mais direto e fazer como faço neste texto aqui: mostrar o que planejei e não consegui realizar no ano que passou, pra que você possa aprender com meus erros e fazer diferente. Que fique claro que também planejei e realizei muitas coisas importantes e difíceis, mas isso fica pra outra hora. E nessas coisas que não fiz bem, posso, pelo menos, servir como exemplo pra mostrar onde falhei, assim você pode fazer melhor e ir mais longe do que eu. Enfim, eu prefiro que você faça o que eu digo, não o que eu faço!

Meditar

Pesquisei na internet, vi vídeos, ouvi podcasts, botei musiquinhas relaxantes para dormir, mas mais uma vez não consegui alcançar o Nirvana. Realmente tentar meditar por conta própria é algo muito difícil, que requer disciplina e muita paciência. Pra alguém com uma mente criativa e incessante como a minha, talvez seja ainda mais. Mas se eu pudesse te dar uma dica, esta seria uma das primeiras. Tente relaxar, meditar, botar as ideias no lugar. Se possível, busque ajuda, faça junto umas aulinhas de yoga. O pouco que fiz e aprendi sobre as técnicas de meditação já me ajudaram bastante. Imagina se eu tivesse conseguido ir mais longe? Mas você consegue! Boto fé!

Ter uma vida saudável

Depois de meditar o passo natural seria ter uma melhora na qualidade de vida. Não deu muito certo. Queria poder acordar mais cedo, ativo, fazendo exercícios e se alimentando bem. Mas eu realmente sou noturno. Trabalho muito melhor a noite, quando tudo está quieto, quando posso pensar. Já existem diversos estudos que mostram que realmente existem pessoas que produzem mais durante a noite, fugindo do padrão. E é por isso que mundo afora as relações de trabalho estão mudando e os horários se tornando mais flexíveis para aproveitar mais a capacidade de pessoas assim. Porém este é um assunto pra outro momento. O fato é que, embora eu trabalhe bastante a noite e produza mais, ainda assim queria poder acordar mais disposto, me alimentar melhor e ter hábitos mais saudáveis. Tentei parar de tomar refrigerante. Consegui isso por uma semana. Sou uma vergonha!

Fazer exercícios

Se eu não consegui parar de tomar refrigerante, obviamente que tomar vergonha na cara e fazer exercícios seria bem mais difícil né? Tentei uns tempos fazer exercícios matinais, junto com algumas doses de yoga, mas também foram só algumas semanas. Só o meu futebolzinho com os amigos que continua firme e forte! Talvez esse seja o caminho pra mim e pra você que pode ter o mesmo problema: encontrar algo que você goste e que te faça bem. Conheço gente que mudou de vida, perdeu peso e teve uma vida melhor depois que começou a praticar paintball. Alguns preferem dança, outros bicicleta. Você só precisa encontrar o seu caminho e seguir firme nele sem desistir. Ao contrário de mim.

Fazer cursos

Fiz algumas coisas esse ano, aprendi muito. Porém, estes item (e o próximo) são coisas que eu sempre vou querer mais, com certeza! Queria ter feito uma pós-gradução em 2016, mas não fechou turma, espero que dê certo em 2017. Mas se não der talvez eu arranje outra coisa. Aprender, fazer cursos, continuar evoluindo é uma coisa que não me canso.

Viajar

E o último item é aquele pra coroar o seu sucesso nos itens anteriores. Tem coisa melhor que viajar, conhecer novos lugares, culturas, pessoas? Este ano de 2016 viajei bastante. Fui duas vezes para São Paulo a trabalho. Até andei minha primeira vez de avião. Também fui minha primeira vez num estádio de futebol. Fiz coisas bem interessantes. Mas também ficou o gostinho de quero mais. Queria ter feito uma viagem para fora do Brasil, ido a mais lugares, outras cidades. Se você tem, principalmente em épocas difíceis como agora, condições financeiras de fazer viagens, faça. Você não tem nada a perder. Na mala sempre voltam mais que roupas e souvenirs, voltam emoções, memórias, histórias. E isso você leva pra sempre!