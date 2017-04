Happy Hour 7/4

Dia do Jornalismo: Aprenda o que não fazer

Hoje, 7 de Abril, é o Dia do Jornalismo. Essa adorável profissão, que está presente em nosso mundo muito antes de existirem os primeiros folhetins. O jornalismo tem a missão de informar a população. O problema é quando as informações não são lá muito relevantes ou acabam gerando mais desinformação ainda. Como é o caso de algumas manchetes que você vê abaixo. É… fazer jornalismo de qualidade como o que é feito aqui no Jornal de Laguna, por profissional gabaritado como Márcio Carneiro, não é pra qualquer um!