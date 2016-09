Happy Hour 9/9

A coluna de hoje tem o patrocínio da IdeaBox, empresa de publicidade e marketing deste que vos fala! Sim. Eu mesmo! Sou formado desde 2012 em Publicidade e Propaganda e já há 8 anos trabalho na área. E, agora, além disso, resolvi também trazer, em doses homeopáticas, algumas matérias sobre comunicação, empreendedorismo e o mundo dos negócios, para saciar a sede de informação de empresários e empreendedores que nos acompanham.

TROQUE A INVEJA PELA ADMIRAÇÃO E MUDE DE VIDA

Admire e se inspire ao invés de invejar e veja sua carreira e vida mudar pra melhor!

Você já sentiu aquela pequena alegria de ver alguém se dando mal? Saiba que você então sentiu schadenfreude. Essa palavrinha alemã, que não tem tradução no Português, significa uma alegria de ver outra pessoa se dando mal. E segundo algumas pesquisas a área ativada no cérebro quando ocorre o schadenfreude é exatamente a mesma que processa sensações de prazer e alegria. Ou seja, existem pessoas que sentem prazer em ver outras pessoas passando por apuros.

Quando sentimos aquela inveja que nos faz desejar os bens materiais, o status ou alguma qualidade, como a beleza, de outrem, a área ativada é a mesma responsável por processar as sensações de dor física ou emocional, segundo um estudo do Instituto Nacional de Ciência Radiológica, em Tóquio, de 2009. Ou seja: invejar dói, de verdade.

Primeiro sentimos a dor da inveja. Depois o prazer de ver o outro passando por dificuldades. Tudo isso para alimentar nossos desejos mais primitivos. Invejamos o que não temos, pois nosso cérebro interpreta que aquilo será importante e nos fará bem. A busca pela felicidade, por saciar desejos é uma premissa básica da sobrevivência.

Na verdade, a inveja teve um importante papel. Em uma época primitiva, desejar o que o outro conseguia era um indicativo de quanto seria possível conquistar em determinado ambiente: se um macaco conseguia dois cachos de banana, mas um outro obtinha cinco, o invejoso percebia que ele também poderia voltar para casa com uma quantidade maior. Esse componente estimulava a competição, que serviu para o desenvolvimento da espécie. “As áreas do cérebro que processam a inveja, entre outras sensações, só aparecem nos primatas e em alguns mamíferos. Trata-se de um mecanismo evolutivo importante. Do contrário, o cérebro sequer nos disponibilizaria esses mecanismos”, analisa Márcia Chaves.

Mas é possível sobreviver sem sentir aquela inveja destrutiva, não é? Sim! Com certeza. Podemos podar a inveja pura e destrutiva e regar os sentimentos de admiração.

Pra isso, vamos recapitular o que é inveja. Inveja é o sentimento de querer aquilo que o outro tem. E a admiração é se espelhar e seguir o exemplo da outra pessoa pra conseguir algo parecido com o que ela tem ou fez.

Posso falar sobre esse assunto, pois confesso, já lutei contra este sentimento de inveja. Algumas vezes vi pessoas que, quase nem conheço direito, conquistando coisas que eu acreditava que eu deveria conquistar e pensava: por que essa pessoa conseguiu isso e eu não? Ela não merece, ela não sabe de nada. Minha vontade era tomar o lugar dela. No entanto, depois de pensar, conhecer mais da pessoa, refletir sobre mim mesmo e o que eu sou, conclui: Da mesma forma que esta pessoa conseguiu isso, eu posso conseguir o que eu quero, do meu jeito. E passei a usar essa pessoa como um modelo de admiração e não de inveja. Eu não preciso ser ela, nem ter o que ela tem. Posso conseguir mais e ser mais, fazendo as coisas do meu jeito. E é assim que estou conseguindo.

Portanto, toda vez que o sentimento de inveja estiver tomando conta de você, troque pela admiração. Se inspire naquela pessoa e tente ser melhor que ela. Mas sem derrubá-la. Faça por merecer, do seu jeito e com honestidade. Lembre-se que a longo prazo a inveja vai trazendo sentimentos ruins e energias negativas. Como já dito antes, a inveja dói. A inveja anda de mão dadas com a frustração. É possível que, cada vez mais, você veja a outra pessoa se dando bem e se sinta mal por isso, incapaz. A inveja aumenta exponencialmente o seu sofrimento. A pessoa invejada consegue mais coisas e você se acha mais incapaz e assim a inveja cada vez aumenta. Mas quando você troca a inveja pela admiração, a pessoa que você admira sobe alguns degraus e você ganha forças e inspiração para buscar chegar ao mesmo lugar que ela. Enquanto a inveja te puxa pra baixo, a admiração te empurra pra cima, te dando forças pra fazer mais, trabalhar e conquistar sempre mais.

Por isso, lembre-se: não queira ser ou ter o que a outra pessoa tem. Você pode ser e ter coisas muito melhores. Faça do seu jeito, seja honesto e cultive sentimentos bons, assim você alcançará seus objetivos!