Aos 25 anos, Helen Mendonça “caiu de paraquedas” na área da hotelaria. A falta de uma bolsa para cursar a faculdade de Gastronomia, foi um golpe de sorte do destino para a lagunense, que viu as portas se abrirem diante de suas escolhas: “Não esperei a oportunidade bater na minha porta. Conclui a faculdade e fui para o mercado de trabalho adquirir experiência. Aos poucos fui me entrosando com o dia a dia e as atividades relacionadas a hotel e hoje me sinto realizada por poder trabalhar com algo que tanto me identifico”.

Gerente de alimentos e bebidas no Laguna Tourist Hotel, ela explica aos leitores um pouco de sua rotina: “É tudo bem corrido. Atualmente sou responsável pelas ideias para cardápio, organização geral do restaurante, divisão de tarefas, treinamento de colaboradores e pedidos de compras. Claro que a demanda é grande e os amigos reclamam que não tenho tempo, mas quando me deparo com a satisfação de nossos hóspedes e clientes, vale todo o esforço físico e mental de estar ali atendendo da melhor forma possível”.

Filha de Cristiane e Adilson Mendonça, ela pontua o que não pode faltar como característica para quem atua na área: “Gostar do que faz é essencial, afinal se lida com todo o tipo de público”, avalia a focalizada, que não deixa de salientar os bons momentos que o serviço proporciona: “Conhecer pessoas de diferentes lugares e culturas, trocar informação e aprendizado”.

Através da Gastronomia, Helen revela ter sido apresentada a novas áreas de interesse: “O trabalho com bebidas é apaixonante. Já fiz alguns cursos, como o de bartender. Em breve quero me especializar na área de vinho, como o WSET e outros que me possibilitem atuar como sommelière”, explica.

O fascínio por vinhos, foi estimulado após uma temporada na qual atuou no empório Solemare: “Sempre tomei vinho e gostava de pesquisar sobre, mas não era algo que via como uma carreira pra mim. Quando recebi a proposta para trabalhar no empório comecei a me interessar mais e iniciei os estudos por conta própria mesmo, com livros, filmes, documentários e visita às vinícolas. A parte de contatos nessa área é super importante, e tive a oportunidade de conhecer profissionais maravilhosos da nossa região e aprender com eles. Ainda participo de degustações e apresentações, as quais considero muito importantes, afinal cada novo vinho degustado é um novo aprendizado”.

E não pense o leitor que a empatia pelo universo culinário limita-se ao trabalho: “Sempre sonhei em passar meus dias dentro de uma cozinha, criando e produzindo pratos. Hoje a gastronomia vai além do que vivo indiretamente em meu serviço. É um hobby que pratico com muito amor”. Além dos temperos, a profissional acumula outros prazeres nos momentos de folga: “Procuro colocar as séries e filmes, a leitura e o sono em dia, curtir os amigos em barzinho e shows”.

Para o futuro, o aprendizado continua como foco principal: “Quero morar fora do país por um tempo, seja estudando ou trabalhando, absorver e aprender com outras culturas e formas de viver a vida”.