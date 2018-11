Hindemburg Moreira

★05/01/1920

✝12/01/1999

Mineiro de Juiz de Fora, onde nasceu em 5 de janeiro de 1920, um dos dez filhos de Maria Rosa e de Silvio Dias Moreira, veio para Laguna em 1944, aqui casando um ano depois com dona Maria Adelaide (Pinho), já falecida, com quem teve os filhos Maria Bernadete, Silvio e Eduardo, (o nosso governador que também foi prefeito de Criciúma e deputado federal). Era bacharel em Direito pela Faculdade de Barra Mansa (RJ), e como tal foi membro da Junta de Julgamento do antigo Instituto de Aposentadoria dos Marítimos, assessor jurídico do Cartório Bessa, de sua cidade natal. Aqui teve intensa participação na vida da cidade, sendo diretor-presidente da Empresa Glória, que fazia o percurso Laguna/Florianópolis, agente da Companhia Siderúrgica Nacional, professor do hoje extinto Colégio Comercial Lagunense e de outros estabelecimentos de ensino da cidade, consultor da Codisc – Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina, Portobrás e da Câmara de Vereadores. Ele também foi fundador do Rotary Clube da terra de Anita, presidente do Flamengo FC, do Aero Clube, do Clube Congresso Lagunense, diretório municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro e procurador da Câmara de Vereadores. Ainda em vida, através da Lei 387, de 7 de novembro de 1994, em 5 de janeiro de 1995, foi homenageado pela cidade, quando recebeu o título de cidadão lagunense. Faleceu em 12 de janeiro de 1999.