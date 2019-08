Homenagem a Jerônimo Coelho – 188 anos da Imprensa Catarinense

Como acontece há alguns anos, 28 de julho, DIA DA IMPRENSA CATARINENSE, completando 188 anos, será lembrado em Laguna na próxima terça-feira, 30, com solenidades inicialmente às 10h na Praça Jerônimo Coelho, fundador da imprensa e da maçonaria catarinense, com hasteamento dos pavilhões da cidade juliana, do Estado de Santa Catarina e do Brasil, além de alocuções de Wagner Zopelaro, representando a Maçonaria local, prefeito Mauro Candemil e presidente da ACI, Ademir Arnon, tudo com o brilhantismo da banda privada mais antiga do Brasil, a nossa querida Sociedade Musical União dos Artistas, hoje com 159 anos, e a figura de Jerônimo Coelho, com produção do professor Rodrigo Bento, representado por um jovem aluno do Colégio Stella Maris. Na sequencia assinatura de termo de intenções entre a ACI e dirigentes educacionais, com trabalhos de redação contarão a vida e obra de Jerônimo Coelho. Ao final será colocada uma corbelha junto ao busto do pai da imprensa e da maçonaria barriga verde, fechando com uma visita as obras do Colégio Militar de Laguna, provavelmente com a presença do Coronel Araújo Gomes, comandante geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Ao meio dia, será oferecida uma paella no Laguna Praia Clube, com degustação da cerveja artesanal de Laguna Craft Beer e sorteio de brindes entre os profissionais da imprensa com presenças confirmadas, como Moacir Pereira, Rafael Bicca, Fernando Caevalho, Paulo Cereja, Celso Fernandes (que fará o cerimonial), Eduardo Ventura, Luiz Antônio Brescianini, Manoel Timóteo de Oliveira, Onildo Correa, Júlio Cancelier, Arilton Barreiros, Milton Alves, Fernando Freitas, Álvaro Dalmagro, Paulo Roberto Fernandes, Antônio Rodrigues, Ildo Silva, Carlos Damião e Deborah Almada, entre outros. Tudo com apoio da Prefeitura de Laguna, Lojas Maçônicas da cidade, PESCAF, Plot Studio, Laguna Praia Clube, Jóia Garden, Colégio Stella Maris, professor Rodrigo Bento, Sociedade Musical União dos Artistas, Rádios Difusora, 91,5, Transamérica 103,1, Laguna Web e 87,9 e Jornal de Laguna.