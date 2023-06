Homenagem ao Coronel Jefer

Nas comemorações de mais um aniversário, exatos 188 anos, da Polícia Militar de Santa Catarina, em solenidade realizada na Academia de Polícia Militar, em nossa capital, no último dia 5, a justa homenagem ao Coronel Jefer Francisco Fernandes, que foi agraciado com a Comenda Barriga Verde da PMSC, a mais alta condecoração da Polícia Militar de Santa Catarina que é destinada a agraciar autoridades civis e militares por excepcionais serviços prestados à Corporação e à Sociedade Catarinense. Na foto com o Governador Jorginho Melo que também recebeu a mesma homenagem e com o sub-comandante geral da PM, Coronel Alessandro José Machado.

Thiago no MDB

O diretório regional do MDB, por decisão unânime, confirmou o ex-vereadorv e advogado Thiago Alcides Duarte à frente do partido em nossa cidade, logo não reconhecendo o recurso impetrado pela vereadora Deise Cardoso e que certamente continuará firme pelo “manda brasa”.

A registrar que já está sendo anunciado um grande evento no dia 15 de junho, para uma ampla campanha de filiações.

PSD

Sobre o movimento de filiações, soube-se que o PSD estaria desenvolvendo uma grande campanha, visando arregimentar a sigla para as próximas eleições, tendo à frente, claro, o vice-prefeito Rogério Medeiros.

Bráulio da Silva Machado

Ainda que coleguinhas, mal informados afirmem que o excelente árbitro Bráulio da Silva Machado, tenha nascido, ora em Tubarão, ora em Imbituba, a verdade é que Machado nasceu mesmo em Laguna. Lembrando que apitou e bem, a vitória do São Paulo, diante do Internacional, domingo passado, em São Paulo.

Novos vôos

Desde o meio de semana, o Aeroporto Regional de Jaguaruna passou a ganhar dois novos vôos para Congonhas, São Paulo, às 6h05 e 12h05 e de lá pra cá às 8h50 e 19h. A lembrar que o terminal de Jaguaruna registra um prejuízo mensal de R$ 200 mil.

Estudo de impacto de vizinhança

Diante das barbaridades que vem sendo cometidas, especialmente na praia do Mar Grosso, mais do que nunca estamos precisando de novas regras para a construção de empreendimentos, especialmente para regulamentação do EIV- Estudo de Impacto de Vizinhança, que se tem no papel, não acontece na prática, com os moradores, proprietários de residências de mais de 35 anos, sofrendo os mais diversos prejuízos. Parece terra de ninguém. Até quando?

Só pra saber, em praia de nossa capital, o juiz federal Marcelo Krás Borges, determinou a suspensão de alvará e da construção de um edifício com 12 andares.

Rita Lee e Evaldo Marcos

A morte da cantora Rita Lee, no início da semana, aqui fez muita gente pensar sobre a importância que o produtor tubaronense Evaldo Marcos teve para a cidade juliana e Tubarão, com a Produsul, trazendo grandes shows, aqui dentro do Rock Laguna, como em 1998, de Rita, em 6 de fevereiro, Titãs (5) e Planet Hemp (7), isso se ficarmos apenas com a edição três do grande espetáculo. Sem esquecer do Rock Laguna I e II e shows com Raul Seixas, Blitz e tantos outros. Evaldo Marcos, hoje ainda firme e forte, continua merecendo o reconhecimento de todos.

✝Eduardo Elias

A vizinha Imbituba, no dia 6, teve o registro do falecimento do ex-prefeito (de 73 a 77) Eduardo Elias, 103 anos. Boa gente, pai da ex-senadora Selma Elias Westphal, ele foi tenente da Polícia Militar e motorista de “praça”.