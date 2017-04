Hospital continua festejando o seu aniversário

Fundado em três de abril de 1855, nosso Hospital completou 162 anos de fundação

Iniciadas dia 1º , as comemorações dos 162 anos de fundação do nosso Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, prosseguirão hoje (7), às 8h, com a realização de exames de saúde para funcionários – Local: Ambulatório de Ortopedia do Hospital da Laguna / Amanhã (8) – Das 8h às 12 h – Hospital na Praça – Local: Centro Histórico / Terça-feira (11) – 20 h – Espetáculo Paixão de Cristo – Local: Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos – Promoção: Colégio Stella Maris – Entrada: 1 kg de alimento não perecível (exceto açúcar e sal) que será doado ao Hospital / Quarta-feira (19) – 18 – Assembleia geral dos associados para apresentação do balancete e das atividades realizadas em 2016 – Local: Sala de Reuniões (5º andar) / Domingo (26) – 19h30 – Solenidade de entrega dos títulos “Amigo do Hospital da Laguna” e “Sócio Honorário” Local: Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos / Segunda-feira (27) – 1 h – Missa de ação de graças – Local: Capela do Senhor dos Passos – Celebrante: A definir.