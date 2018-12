Hospital de Laguna entrega prêmios

Como faz mensalmente, o Hospital de Laguna continua promovendo o sorteio de prêmios entre aqueles que contribuem com a instituição através da conta de energia elétrica. Os mais recentes sorteados foram Miriam de Oliveira, da avenida João Pessoa,210, no Magalhães, contribuinte desde 1º de novembro de 2001 e Antônio Olavo Bento, do Morro da Glória,2 e contribuinte desde 1º de fevereiro de 2007. Os prêmios são lindas mantas doadas pelo próprio Hospital. A registrar que das 23 mil contas de luz, de Laguna e Pescaria Brava, apenas três mil colaboram com a nossa casa de saúde, assegurando arrecadação mensal de R$ 4.500,00. Contribua você também!