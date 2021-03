Hospital recebe recursos do governo

Se a semana iniciou com o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos emitindo um comunicado, alertando sobre a sua atual situação, diante da pandemia da Covid-19, praticamente reduzindo as limitações físicas, humanas, materiais e financeiras, na verdade, à beira de um colapso, tudo em função da grande demanda, entre terça, 23 e quarta-feira, 24 a vinda de recursos do governo estadual, tira um pouco da tensão vivida pela direção e demais profissionais da nossa importante casa de saúde,

dando condições para a manutenção dos serviços, com a compra de oxigênio, folha de pagamento, honorários médicos e pagamento de energia, entre outras obrigações. A reconhecer que o Governo do Estado agilizou a liberação do recursos, através da PHC- Política Hospitalar Catarinense, que classificando o nosso Hospital, como Porte 3, faz com que ele receba o teto máximo para o custeio destes e outros serviços em meio a pandemia da Covid-19, com um valor mensal de R$450 mil reais, aliás conforme convênio assinado ainda em 2020.

A registrar que, com a aprovação do Plano de Trabalho pelo Conselho Municipal de Saúde, e demais etapas burocráticas para a liberação dos recursos, na noite de segunda-feira, 22, o governador Carlos Moisés, repassou o valor de R$ 612.000,00, referente ao PHC, com a promessa de ainda nesta semana liberar mais R$ 1.188.000,00 PHC/ COVID, até como complemento do teto da Política Hospitalar, valor disponibilizado pelo estado devido a pandemia. Lembrando que os valores serão utilizados ao longo desse ano, exclusivamente para suprir as demandas hospitalares.

Lembrando que, em companhia do deputado estadual Felipe Estevão (PSL) o prefeito Samir Ahmad (PSL), estiveram na direção do Hospital, antecipando a vinda dos recursos.

De acordo com a diretora administrativa do Hospital, Cheyenne Leandro, os recursos chegariam em boa hora, visto que há um Plano de Trabalho e assim garantindo o pagamento dos funcionários.

Nota oficial do Hospital

“Prezando pela transparência no recebimento de recursos públicos, em sua divulgação e, principalmente, em seu uso, o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos vem a público esclarecer a respeito do repasse de mais de R$ 2 milhões para esta instituição, mencionados nas redes sociais.

Esclarecemos que, por meio de recursos da Política Hospitalar Catarinense, em janeiro de 2020, o Hospital de Laguna recebeu a quantia de R$ 1.836.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e seis reais), formalizado em convênio com o Governo Estadual, repassados mensalmente em 10 parcelas. A 1ª parcela no valor de R$ 459.000,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil reais) foi recebida em março de 2020 e as demais, no valor de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), nos meses subsequentes conforme cronograma de pagamento do Estado.

Devido à pandemia de Covid-19, para auxiliar os hospitais, o Governo do Estado formalizou um novo convênio para o enfrentamento e combate, complementando o valor mencionado anteriormente e repassado às instituições conforme teto máximo na Política Hospitalar, de acordo com o porte de cada instituição.

Sendo assim, o HCSBJP passou a receber também o valor R$ 1.188.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito reais) divididos em 10 parcelas.Desse modo, esta casa de saúde recebeu o aporte financeiro mensal de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) e de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), enquanto durar a situação de emergência devido a pandemia.

Com a permanência e a gravidade da Covid-19, o Governo Estadual renovou os convênios para este ano. No entanto, desde janeiro de 2021, esse valor estava em atraso devido a processos burocráticos. Hoje, 23, recebemos a quantia total de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais), referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e o de abril, de forma antecipada.

É importante destacar que esses recursos são repassados desde o início de 2020, em parcelas mensais, sendo carimbados conforme o plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Os recursos são destinados ao pagamento da folha de funcionários, fatura de energia desta casa de saúde, oxigênio hospitalar, honorários médicos e outros serviços de apoio. O uso desses recursos é prestado contas para a Secretaria de Estado da Saúde mensalmente”.

A nota oficial é encerrada, com agradecimentos ao governo do Estado e a visita realizada pelo prefeito Ahmad e pelo deputado Felipe Estevão.