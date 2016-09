IDEB: Escola Municipal Armando Calil Bulos festeja boa média

Educação de qualidade se faz com processo de planejamento, avaliação e reavaliação, mudanças constantes e, acima de tudo, trabalho em equipe. O resultado? A melhor nota das escolas municipais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

A Escola de Educação Básica Doutor Armando Calil Bulos, da localidade pesqueira de Estreito, nas margens da BR-101, conseguiu a nota 5.9 na média nacional do Ideb, sendo que a meta era 5.2.

No ano passado, os alunos do 5º ano participaram da Prova Brasil. O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Na última semana, o Ministério da Educação divulgou o resultado das escolas de todo o Brasil.

Para orgulho da comunidade do Estreito, a escola estava na lista.

“Fato esse que acontece pela primeira vez no município. Isso mostra que estamos no caminho certo, até para que se tenha educação de qualidade, inclusive, na escola pública da rede municipal de ensino. Este resultado nos enche de orgulho e, também, aumenta nosso compromisso de continuar trabalhando para que se mantenha e melhore estes resultados”, disse a diretora Marília Gabriela Amaral.

A referida escola está situada em uma comunidade pesqueira do município. Atualmente, atende 130 alunos distribuídos em turmas da pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental.

Segundo a diretora é uma escola pequena, porém, com grande índice de comprometimento de todos os profissionais. Não esquecendo a equipe administrativo/pedagógica de Marília Gabriela Amaral e Ivonete Caetano, bem como, o corpo docente comprometido com o desenvolvimento do trabalho.

A turma avaliada no ano de 2015 teve como professora regente Adriana da Rosa Fernandes, que contou com a parceria de todos os profissionais da escola, que trabalharam no grupo de apoio, nas reuniões de planejamento e replanejamento nas horas atividades e no engajamento com a sequência didática, implementada pela equipe técnica da Secretaria de Educação.

As professoras atuantes no desenvolvimento desse processo foram Mílvia de Souza Martins, Elisa Maria Costa Marés de Souza e Ana Luiza de Souza.

A escola, contando com uma equipe de nove professores, uma especialista (Ivonete Caetano), uma gestora (Marilia Gabriela Amaral) e quatro profissionais na equipe de apoio.

Desde 2013, estamos desenvolvendo o Grupo de Apoio, onde procuramos atender as reais necessidades de nossos alunos, e pouco a pouco, dia a dia estamos alcançando nosso objetivo, que é educação de qualidade para todos, disse Marilia.

Breve histórico da escola

A história da Escola de Educação Básica Dr. Armando Calil Bulos é bastante remota, tendo iniciado com apenas cinco alunos que estudavam em condições precárias em um engenho cedido por um morador da comunidade. Por conta da situação precária em 1961 foi alugada uma casa onde passou a funcionar a escola e recebeu a denominação de Escola Isolada do Estreito.

No ano de 1967 conforme o decreto nº 5.380 passou a se chamar Escola Reunida Dr. Armando Calil Bulos, em homenagem a um ilustre advogado, que destacou-se como secretário de Estado nos governos de Celso Ramos, Ivo Silveira e de Colombo Salles.

Ao longo dos anos a escola foi crescendo para atender as necessidades da comunidade. Em 1995 foram feitas ampliações para suprir o aumento do número de alunos. Em 1998 com a nucleação da Escola Isolada de Nova Fazenda, essa Unidade Escolar passou a atender também esses alunos, e hoje englobando os estudantes de Nova Fazenda, Estreito, Praia do Sol, Caputera e Perrixil.

A Escola de Educação Básica Dr. Armando Calil Bulos, localizada na Rua Profª Abgail Tomé Serafim, bairro Estreito conta com 83 alunos dispostos nas turmas de 1º ao 5º ano, nos períodos matutino e vespertino, sob o comando de uma equipe de 14 funcionários.

Entre muitos projetos desenvolvidos ao longo dos anos, um dos que podemos destacar é o do Grupo de Apoio.

Esse projeto foi desenvolvido visando a melhoria do processo de ensino/aprendizagem, e de acordo com as reais necessidades de cada aluno, apresentando resultados satisfatórios com todos os alunos participantes, pois atua na particularidade das dificuldades e avanços que ocorrem em sala de aula.

Percebendo que as dificuldades nem sempre são só dos alunos, a escola implantou uma metodologia para lidar com as diversidades no processo, construindo e reconstruindo diferentes formas de ensinar e aprender.