Imprensa e Maçonaria homenageiam Jerônimo Coelho

JL é o mais lembrado em Laguna – Com uma votação expressiva, (registrando porcentagem superior a soma dos outros quatro colocados), o Jornal de Laguna recebeu na última semana o resultado da Pesquisa realizada pela empresa Top de Mídia, que durante o mês de junho, através de enquete disponível no site www.topdemidia.com.br, questionava os nomes mais lembrados nas mais diversas áreas do comércio, social, prestação de serviço, além de personalidades. A intenção era descobrir o nome com maior prestígio em cada segmento e conhecer assim, o “Top de Mídia”.

O levantamento teve a participação de mais de 1.300 internautas que, para ter direito ao voto, cadastravam o nome, CPF e e-mail, o que dificultava o voto duplicado.

A entrega do troféu, que neste ano leva o nome do saudoso João Marronzinho sera em um jantar festivo no próximo dia 3 de agosto, no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos.