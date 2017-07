Imprensa e Maçonaria: Jerônimo Coelho reverenciado em laguna

Tendo à frente a Associação Catarinense de Imprensa, através de seu presidente Ademir Arnon que, acompanhado de dirigentes como Moacir Pereira, Cyro Barreto, Manoel Timóteo de Oliveira, Alberto Gonçalves, José Carlos Pacheco e integrantes da imprensa local, Tubarão, Imbituba, Imarui, Braço do Norte e de Criciúma, além de autoridades lagunenses e da região, serão realizadas na próxima quinta-feira (27), a partir das 10h na Praça Jerônimo Coelho, as solenidades que marcarão mais um aniversário de fundação de O CATHARINENSE.

Abrilhantado por Bira e seu Sax, o evento terá na abertura alocuções de Jerônimo Coelho Gomes, da Loja Fraternidade Lagunense nº 10, representando a Maçonaria local, prefeito Mauro Candemil e presidente Ademir Arnon, seguidas de colocação de corbelha e descerramento da placa que marca a implantação do projeto “ROTEIRO CULTURAL COMENTADO”, com a participação de técnicos do IPHAN-Instituto Histórico e Artístico Nacional. Às 12h, no Laguna Tourist Hotel, em apresentação, “O Momento Político e a Imprensa”, com o Vice-Governador Eduardo Pinho Moreira, seguido de almoço e sorteio de brindes.

Em Florianópolis

Na capital, o Dia da Imprensa será festejado exatamente na sexta-feira (28), com solenidade às 10h junto ao busto de Jerônimo Coelho, na Praça XV, com alocuções da ACI e da Maçonaria.

Em Chapecó

Já em Chapecó, o grande evento, na verdade o maior a ser realizado em Santa Catarina, acontecerá dia 5 de agosto.

Cerca de 500 profissionais de todas as áreas da comunicação estarão em Chapecó para o 10º ENCONTRO DA IMPRENSA CATARINENSE, na sede campestre da CDL.

A organização é da Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e da MB Comunicação.

Participarão jornalistas, radialistas, radiodifusores, publicitários, relações públicas, mídias, docentes, empresários e proprietários de meios de comunicação, representando o caráter multiprofissional do setor.

A décima edição do Encontro da Imprensa Catarinense servirá, também, para assinalar o 85º aniversário da Associação Catarinense de Imprensa e os 100 anos de Chapecó.

“A importância da imprensa livre na sociedade democrática e o papel dos profissionais na oferta de serviços comunicacionais de qualidade serão aspectos relevantes nessa comemoração”, enfatizam o presidente de ACI Ademir Arnon e o coordenador do Encontro, Marcos A. Bedin.

O evento consistirá de solenidade, homenagem aos profissionais de comunicação com 50 anos de atividades, homenagens institucionais e almoço. A programação oficial prevê homenagens a quatro profissionais com meio século de atividade na área de comunicação: jornalista Alcir Bazanella, de Caçador, jornalista Márcio Matos Carneiro, de Laguna, radialista Mário Pessoa, de Brusque e jornalista e radialista Francisco de Assis Nunes, de Lages.

Dois profissionais receberão homenagens especiais em razão de completarem 60 anos de atividades: o comentarista esportivo Roberto Alves e o jornalista Osmar Antônio Schlindwein, ambos de Florianópolis.

Osmar Antonio Schlindwein – Pioneiro da moderna imprensa de SC receberá homenagem em Chapecó

Ele teve grande protagonismo no período de maior modernização tecnológica da imprensa: o jornalista e empresário Osmar Antonio Schlindwein dirigiu os principais jornais da imprensa barriga-verde. Ingressou no Jornal O ESTADO (Florianópolis) em 15 de abril de 1959, como office-boy. Viu aí a grande oportunidade de sua vida. O jornal era composto em máquinas linotipo, e impresso em máquina plana. Foi assim que começou seu aprendizado. Participou de todos os processos que transformaram o Jornal O ESTADO no maior jornal de Santa Catarina nas décadas de 70/90. Foi secretário de redação, gerente e diretor geral.

Schlindwein receberá homenagem no Encontro da Imprensa Catarinense que acontecerá dia 5 de agosto próximo em Chapecó, organizado pela Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e MB Comunicação.

A biografia do homenageado está fortemente vinculada à história da mídia de Santa Catarina. De 1985 a 1988 foi diretor superintendente do Jornal de Santa Catarina (Blumenau). Retornou ao O ESTADO no final do ano de 1988. No Governo Kleinubing, foi Diretor da Imprensa Oficial do Estado. Em 1998, ingressou como diretor e sócio da Central de Comunicação.

De 2003, até sua venda em 2008, foi diretor corporativo do Jornal A NOTÍCIA (Joinville). Também, por um curto período, foi diretor geral do Jornal Notícias do Dia.

Em seus quase 60 anos de mídia, recebeu diversas homenagens, destacando-se entre elas: Publicitário do Ano, Cacau Menezes, Alan Braga e 50 anos de jornalismo da Associação Catarinense de Imprensa. Foi um dos fundadores da Casa do Jornalista e do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado de Santa Catarina, exercendo diversos cargos de direção nestas instituições.

Foi eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, mas, foi cassado antes da posse pelo regime militar que governava o País na época. Com 75 anos de idade e 58 anos na profissão, ainda em atividade, é sócio administrador da CGM Comunicação Ltda. em Florianópolis, trabalhando com os jornais Correio Lageano (Lages), A Gazeta (São Bento do Sul) e O Município (Brusque). Serão prestadas homenagens institucionais aos 100 anos de Chapecó, aos 70 anos da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, aos 50 anos da Cooperativa Agroindustrial Alfa e aos 25 anos da Unimed Chapecó.

Programa Musical

Na seqüência será servido almoço de integração. As atividades prosseguem no período vespertino com show da banda Sid Folk’s Trio, Giby & Mauro – Banda Finco e ainda o músico e intérprete Rogério Mello.

Integração da mídia

O evento envolve todo o trade comunicacional e tem o apoio institucional da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT), Associação dos Jornais do Interior do Estado de SC (ADJORI), Associação dos Diários do Interior de SC (ADI), Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado de Santa Catarina (SINDEJOR), Sindicato das Agências de Propaganda de SC (SINAPRO/SC), Sindicato dos Jornalistas Profissionais de SC e, a partir deste ano, também participa a Associação dos Cronistas Esportivos de SC (ACESC).