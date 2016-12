Ainda não abriu a boca alguém

capaz de resolver as mazelas do mundo.

Não vejo ninguém. Talvez não exista,

sem a chancela do povo.

Não há oradores, políticos, ou qualquer salvador de plantão.

Todos estão

imbuídos em chegar ao poder

de lá, o passo seguinte

torna-se uma incógnita.