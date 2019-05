INSS em Laguna – Deputado Saretta pede a retomada das perícias

Desde a metade de abril, todas as perícias médicas, que antes eram realizadas na agência da Previdência Social de Laguna, deixaram de ser feitas no município. Buscando uma solução para esse impasse, que tem gerado muitos transtornos aos beneficiários de Laguna, o deputado Neodi Saretta encaminhou um pedido à Superintendência Regional Sul do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que os serviços de perícia sejam retomados o mais breve possível. O assunto foi debatido pelo deputado e o presidente da OAB de Laguna, Leandro Schiefler Bento, conforme registro acima.

Desde a suspensão das perícias médicas os segurados que precisam de atendimento estão procurando outras agências nas cidades de Capivari de Baixo, Tubarão e Imbitiba.

Saretta explica que, além dos moradores de Laguna, a agência também atende Imaruí e Pecaria Brava. A agência da Previdência Social na terra de Anita continua com os outros serviços da qual é responsável pelo pagamento mensal de 19 mil benefícios. Deste total, mais de 90% são aposentadorias e pensões. Os auxílios-doença mantidos pela unidade somam 1,3 mil.