Iphan anuncia obras do PAC

A superintendente do Iphan-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Santa Catarina, Liliane Nizzola, veio a Laguna, quando em companhia de Ana Paula Citadin, do escritório local do importante órgão, falou sobre os novos editais do PAC das Cidades Históricas, com investimentos aqui na ordem de dois milhões, envolvendo a recuperação da Casa Candemil, além da restauração dos documentos ali depositados, antiga estação ferroviária, tombada em 1985 e cujo resultado da licitação deve ser conhecido ainda hoje e a recuperação da Casa de Anita, com abertura de licitação anunciada esta sexta-feira (9).