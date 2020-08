Há cerca de três anos, a gaúcha Isabel Cristina Boita deixou Viamão rumo a terra de Anita. O aumento da violência foi um dos principais fatores que estimularam a focalizada abandonar a terra natal. Veranista de “carteirinha” de Laguna, a profissional, que é formada em Direito, precisou se reinventar profissionalmente em virtude dessa mudança.

A chegada em uma nova cidade trouxe mais qualidade de vida e novas perspectivas: “Já gostava de Laguna para as férias, mas morar me fez ver o quanto amo esse lugar. É encantador, com um povo muito acolhedor. Claro que em um primeiro momento, precisei abrir mão da minha carreira. Continuo atuando, mas de forma reduzida, afinal o número de conhecidos ainda é pouco”, explica.

E foi então que a aptidão na cozinha falou mais alto: “A culinária é uma paixão de infância. Minha avó cozinhava muito bem e minha tia tinha um restaurante. Acho que essa aptidão está no sangue. Sempre fiz bolos muito bons e as pessoas que provavam me perguntavam porque não começava a comercializá-los. Decidi então acatar a sugestão”.

E foi aí que a mãe de Caiã começou e não parou mais. No cardápio, bolos caseiros de chocolate, cenoura, leite ninho, milho com requeijão, entre tantos outros sabores: “É tão bom ter o retorno das pessoas. A satisfação do cliente quando me manda uma mensagem dizendo que estava ótimo é um incentivo e tanto. Sonho com o momento em que possa aumentar ainda mais a produção e até mesmo um dia abrir minha bolateria”.

Nas horas de folga, a focalizada não abre mão de continuar na cozinha, mas divide seu tempo com outros compromissos: “Adoro cozinhar para minha família, mas não deixo meu futuro de lado. Estou fazendo duas pós graduações na área do Direito e sigo trabalhando e tentando me aprimorar nesse novo segmento que estou investindo”.