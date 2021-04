★ 27/02/1926

✝06/01/2011

Figura de grande importância para a cidade e muito especialmente para o bairro de Magalhães, onde por muitos anos presidiu a Sociedade Recreativa 3 de Maio, aliás contribuindo decisivamente para a construção da atual sede, Ivan Souza, o conhecido Zinga era lagunense nascido em 27 de fevereiro de 1926, filho de Mercedes e José de Souza. Iniciou sua vida escolar na Escola Filomena Lima, que em 1938 funcionava na rua Custódio Bessa. Em seguida foi para o então Grupo Escolar Professora Ana Gondin, onde fez o primário. Com o falecimento de seu pai, a necessidade de trabalhar fê-lo alterar a rotina, e de madrugada entregava leite e mais tarde pães da famosa padaria Gustavo Mello. Mas continuou a estudar, acordando de madrugada e depois, claro, indo à escola. Em 1948 ingressou na Cobrazil, atuando com serviços de enfermagem, prometendo a Deus e a si mesmo que graças à segurança do emprego obtido, passaria a aplicar gratuitamente, injeções, quando chamado, indo de porta em porta, sem distinção de classe, cor e credo, a qualquer hora do dia ou da noite. Assim foi feito e ainda hoje, centenas de pessoas lembram que, quando enfermas, recebiam a “aplicação” de “seo” Zinga. Aliás, quem residiu no Magalhães em décadas passadas, é fácil de se lembrar que, acompanhado de sua malinha de primeiros socorros que continham as temidas agulhas, era ela quem socorria a todos. Mas a sua história de vida, se confunde com a história da Sociedade Recreativa 3 de Maio, clube em que ele foi segundo tesoureiro nas gestões de Melchiades Soares, em 1956 e de José Mello, até 1961. Em 1962 e por oito anos seguidos foi vice-presidente na gestão de Francisco de Assis Soares. Em 1970 chegou à presidência, sendo reeleito por diversas oportunidades, totalizando doze anos de gestão, tendo como grande meta a construção da atual sede, constituindo uma comissão ao lado de Presalino Lopes, Manoel Borges e Joaquim Domiciano Martins, concluindo as obras em 1980. Os associados mais antigos são taxativos, ao afirmarem que se o clube desenvolveu-se, grande parte se deve a Ivan Souza. Mas ele, antes, teve incursão na política partidária, sendo candidato a vereador nos tenebrosos anos de chumbo da “malfadada revolução”, perdendo por apenas um voto. Mas como primeiro suplente, mais tarde chegou a assumir (gratuitamente, naquela época ninguém ganhava para ser vereador) uma cadeira, exercendo o mandato por dois anos. Na Cobrazil, depois Porto, ele aposentou-se em 1976, sendo contratado pela prefeitura de Laguna em 1979, sempre atuando na área de saúde. Era pai de Ivanei, Mariléia, Neusa (falecida), Ivânia e Maisa.