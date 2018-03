★04/10/1867

✝06/04/1947

Italiano de Longaroni, na Província de Belluno, onde nasceu, em 4 de outubro de 1867, filho de Luigia (Borgo) e Bernardo Tasso, Jacinto Tasso veio para o Brasil em 1891, casando-se quatro anos depois,em Criciúma, com dona Angelina Amboni, aliás sendo o primeiro casamento com registro civil na capital do carvão. O religioso aconteceu em 24 de abril de 1896, em Nova Veneza, vindo em seguida residir em Laguna. Representante consular na região, nomeado que foi em 1910, ele teve os filhos Ida (casada com João Schneider, que em dezembro de 1915 solicitou e recebeu autorização para instalar rede telefônica em Laguna), Giocondo (que foi prefeito de Laguna de 1930 a 1940, casado com dona Turquesa Teixeira), Dante (estabelecido aqui com comércio de representações, era casado com dona Liege), Cornélia (que era casada com Francisco Fernandes Pinho, também já falecido), Helena (casada com Arthur Bianchini), Bruno (casado com Iracema Bortoluzzi) e dona Irma, residente na Itália. Maçom, foi o 8º iniciado entre grandes nomes na Loja Maçônica Fraternidade Lagunense Nº 10. Residindo à rua Gustavo Richard com Voluntário Benevides, onde hoje funciona o depósito das Lojas Fretta, Jacinto Tasso faleceu aqui em 6 de abril de 1947. Entre as homenagens que recebeu em Laguna, destaque para aquela que dá seu nome para uma rua no centro da cidade.