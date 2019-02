Há 15 anos no ramo da confeitaria, Jaison Alves é um verdadeiro entusiasta quando o assunto é seu trabalho. Ele “mete a mão na massa” literalmente e produz bolos, pães, doces e salgados. Autodidata, foi como assistente de padeiro, acompanhando a sequencia e as medidas dos ingredientes que ele aprendeu muito do que sabe: “Comecei de forma despretensiosa e aos poucos a atividade foi despertando meu interesse. Hoje, mais maduro, sinto que estou na área certa e tenho uma atenção tamanha em fazer um produto, seja qual for, e ter o retorno do cliente. Receber um elogio, ver que alguém provou e voltou para comprar novamente, é o que mais me motiva a continuar me especializando cada vez mais”.

Casado com Fernanda, pai de Carlos Eduardo e Luis Fernando, ele conta aos leitores um pouco do seu dia a dia: “Acordo bem cedo. Ainda em casa, faço uns pães caseiros, que vendo para alguns clientes. No período da tarde vou para padaria e fico até à noite. Quando chego em casa, é hora de dar atenção para os meus filhos e conversar com a esposa sobre como foi o dia”.

Filho de dona Maria da Glória e de Fernando Alves, ele não fica longe da cozinha nem mesmo nas horas de folga: “Adoro me gabar e poder dizer que meus filhos adoram minha comida. O prato mais requisitado pelos pequenos é o tradicional bife com batata frita”

Quando não está entre as panelas e fornos, Jaison procura extravasar da rotina e dos compromissos do dia a dia, capturando belos cenários de nossa cidade: “Fotografar é meu hooby. Até cheguei a cogitar a possibilidade de transformar em profissão, mas não conseguiria administrar as duas atividades. Hoje, vejo a fotografia como uma forma de fazer algo que gosto e me da muito prazer poder retratar tantos ângulos de nossa Laguna”.