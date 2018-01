Jaison Vieira Domiciano, nasceu em Laguna em 29 de agosto de 1952, portanto hoje com 65 anos, filho de Obrandina (Vieira) e de Joaquim Martins Domiciano. Jaison foi presidente da Sociedade Recreativa 3 de Maio, a partir de 1995, na maioria das vezes reeleito por aclamação (e nem poderia ser diferente). Antes, entre 1993 e 1995 foi eleito vice-presidente, chegando a assumir a presidencia na licença do então titular, saudoso Francisco de Assis Soares. Como presidente, com mandatos de dois anos, foi eleito em 1995 e reeleito 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 e 2007, mandato aliás encerrado em 2009. Mesmo diante de todas as dificuldades, é de conhecimento público a gama de serviços que prestou (e continua prestando, mesmo fora da diretoria), ao clube e por extensão à Laguna, construindo uma ampla cozinha, toaletes feminino e masculino, o novo buffet, além da aquisição de áreas. Fez seus estudos iniciais no Grupo Escolar Ana Gondin, indo depois para o Ceal e mais tarde para o Colégio Comercial Lagunense. Na atividade comercial, acompanhando o seu pai, iniciou consertando relógios no período entre 1967 e 1979, implantando loja comercial do setor e claro sendo um dos destaques do comércio local. Com o “seo” Joaquim e irmãos também atuou no buffet do 3 de Maio e entre 67 e 1973 foi arrendatário do restaurante Caiçara.

Sempre participativo nas coisas da cidade, coordenou uma das edições da festa de Santo Antônio dos Anjos e outra de Nossa Senhora dos Navegantes.

No futebol, que também gostava de praticar, chegou a presidir os veteranos da Portuguesa, do Magalhães, lembrando sempre que é torcedor do Fluminense.

Pelo seu dinamismo e dedicação é mais do que merecedor figurar na galeria da coluna “Gente de Nossa Terra”.