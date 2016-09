Secretária em uma imobiliária na praia do Mar Grosso, a lagunense Jamile de Oliveira Kuhnen acumula uma vasta experiência no atendimento ao público. Já tendo atuado nos mais diversos segmentos, a filha de dona Maria da Graça de Oliveira e Osnildo Kuhnen é graduada em Licenciatura em História, mas em virtude do atual cenário do país, com a falta de oportunidade na área, foi em busca de garantir o seu sustento: “Estava desempregada e, mesmo que o desejo em lecionar fosse grande, a necessidade de buscar um trabalho falou mais alto. Entreguei alguns currículos e fui chamada pelo proprietário da imobiliária, com o qual tive uma empatia imediata e aqui estou”.

Em constante busca por aprendizado, aponta quais os requisitos necessários para o serviço: “Indico três como principais. A boa dicção, desenvoltura, e simpatia”, elenca a focalizada que revela um pouco do que é sua rotina: “Faço contratos, aditivos, atendo telefone e mostro imóveis através de fotos para clientes que procuram pela imobiliária”, explica.

Sobre os desafios encontrados no ramo, apesar do pouco tempo, demonstra conhecimento: “Tenho minhas metas pessoais. Estou sempre buscando por imóveis, tento ser o mais dinâmica possível, ligo para os clientes, quero muito que o estabelecimento prospere cada vez mais”.

Tamanha empatia a faz pensar inclusive em novas perspectivas: “Não descarto a possibilidade de fazer um curso de corretora e atuar na área. Aos poucos, tenho me encantado cada vez mais com ramo imobiliário”, confidencia.

Nas horas de folga, é na companhia do namorado que Jamile gosta de estar: “Adoro assistir séries americanas. É meu passatempo predileto. E também gosto de ir aos barzinhos de nossa cidade, já que meu namorado é músico e toca em muitos deles”.

Às vésperas de eleição, ela demonstra sua expectativa como cidadã e eleitora: “Amo muito Laguna, não trocaria minha cidade por outro lugar, mas vejo que precisamos de melhorias, como oportunidades de emprego em todas as épocas do ano, não somente no verão. Somos muito lembrados apenas na alta temporada, mas precisamos explorar nossas belezas o ano inteiro”, avalia.