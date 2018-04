★29/12/1928

Catarinense de Lauro Muller, onde nasceu em 29 de dezembro de 1928, Jaymi Siqueira logo foi residir em Orleans e depois, em 1948, com seus pais e irmãos veio para Laguna, onde foram instalados os negócios, ali na rua Gustavo Richard. Trabalhador, a vida dele era o comércio, onde aliás se deu muito bem! Entre os hobbys que tinha, a pescaria, criação de passarinhos, galinhas e galos ingleses, todos na verdade, a sua distração maior. Mas no início das suas atividades comerciais em nossa cidade, ele trabalhou com seu pai, Nelson Siqueira e seus irmãos Vânio e Jairo. Mas tinha mais dois irmãos, Ziza e Oclândio, que se dedicaram a outras atividades. Sua mãe, dona Ana, das mais dedicadas, igualmente foi uma grande colaboradora. Jaymi era casado com dona Márcia Zanella Faraco, desde 6 de julho de 1958 e com quem teve quatro filhos: Fernando, Rafael, Cristina e Isabela, que logo lhes deram os netos Letícia, Gabriel, Humberto, Guilherme e Ana e uma bisneta Yasmin. Sempre participando e colaborando com todos os setores da cidade, foi diretor do Clube Congresso Lagunense, integrou o Lions Clube de Laguna e sócio fundador do Clube de Campo. Dos mais destacados e respeitados, na área empresarial ele também foi sócio fundador do Renascença Hotel e de 1973 a 1975 presidiu a Associação Comercial e Industrial de Laguna, período em que reivindicou e bastante, junto ao então ministro Mario Andreazza, dos Transportes, para a transformação do porto de Laguna em Terminal Pesqueiro. Falecido em 23 de dezembro de 2005, deixou um legado de honra, bom exemplo como chefe de família e um homem de moral ilibada.