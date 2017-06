Jefer Francisco Fernandes

Tenente Coronel PM, nascido em Florianópolis em 23 de julho de 1968, filho de Izalda (Fernandes) e de José Francisco Fernandes. É casado com Elizabet (Pavanati), com quem tem uma filha, Izadora. Declarado de Aspirante-à-Oficial em 5 de maio de 2009, fez os cursos policiais militares de Formação de Sargentos em 1988, de Formação de Oficiais em 1992, de Especialização e de Policiamento Ambiental em 2008 e Aperfeiçoamento de Oficiais em 2009. Fez os cursos civis de nível superior de Formação de Oficiais da Polícia Militar de SC (Academia da Polícia Militar), em 1992, de Direito, pela Unisul, em 2004 e Especialização lato sensu em Administração de Segurança Pública, em 2009. Entre as funções desempenhadas, chefe de seção de Apoio Logístico P-4 da PM em Laguna, chefe de seção de Inteligência P-2 da PM, Sub Comandante da 1ª Companhia de PM, também em Laguna, Comandante do 3º Pelotão da 2ª Cia, de Capivari de Baixo, Comandante da PM Ambiental de Laguna, professor de disciplinas de Direito Processual Penal, Estatuto da Criança e Adolescente, Direito Ambiental e Doutrina de Policiamento Ostensivo no Curso de Formação de Soldados do 5º BPM, em Tubarão. Entre as condecorações recebidas, medalhas Mérito do Tempo de Serviço, respectivamente por 10 e 20 anos, de Amigo da Marinha do Brasil e Raulino Reitz da PM-Ambiental. Entre as ações desenvolvidas, gerenciamento e aplicação de recursos financeiros para investimentos e custeio destinados a reestruturação e conservação da sede da sede do hoje (na verdade desde abril deste ano) 28º Batalhão PM de Laguna, com construção de refeitório, alojamento, Copom, salas administrativas, garagem, gabinetes odontológico e médico, salas de comando e sub-comando, além da aquisição de viaturas, entre outras.