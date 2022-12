Filho de Bernadete (Araújo) e de Leandro José Crippa, o saudoso Juca, Jefferson Araújo Crippa nasceu em Laguna em 5 de setembro de 1969. Fez os estudos iniciais, até o 2º grau na hoje Escola de Ensino Médio Almirante Lamego.É formado em Agronomia pela UDESC, desde 1992 e em Direito, pela Unisul, desde 1998. Entre 1993 e 2003 atuou profissionalmente no ramo imobiliário e como autônomo com empresa de produtos alimentícios entre 2002 e 2004. Convidado, foi secretário de Goveno e depois, de Planejamento, ambos na administração do prefeito Célio Antônio. De participação nas mais diversas atividades da cidade, foi presidente do diretório local do PSDB de onde saiu. Como seu pai, também foi vereador, entre 2000 e 2004. Por três anos consecutivos foi diretor comercial da conhecida empresa Sisteg, de nossa cidade. Retomando a atividade de corretor imobiliário, mantém escritórios na praia do Mar Grosso.