Há 13 anos no ramo da beleza, a manicure Jéssica Vargas Carvalho sempre teve muita empatia e aptidão com a área. Após realizar um curso técnico específico, a filha de dona Zenaide e de “seo” Jadson chegou a conciliar por algum tempo dupla jornada de serviço: “Sempre trabalhei no comércio e no tempo que tinha de folga, principalmente aos fins de semana, agendava horários para fazer as unhas das minhas amigas e de algumas pessoas da família, até que no ano passado decidi investir meu tempo integral no que até então levava apenas como uma oportunidade de fazer um extra”.

Mãe de João Gabriel, atendendo atualmente no Lalinda Salão, a focalizada pontua o que, em seu ponto de vista, não pode faltar para quem atua no segmento: “Trabalhar com bons materiais e estar constantemente em busca de inovação. O mercado sempre oferece novas técnicas e é preciso estar por dentro de tudo que é atual”.

Atendendo cerca de 20 clientes por dia, Jéssica considera sua rotina corrida, mas se diz feliz com o que faz: “Estou muito satisfeita com a vida que levo. Realizada com a atividade que exerço e com uma vontade de crescer cada vez mais. O retorno das pessoas que atendo, que elogiam meu serviço e retornam constantemente é a prova de que estou no caminho certo”.

Quando questionada sobre o que espera para seu futuro, ela sonha alto: “Laguna possui muitos salões, mas nenhum lugar específico para os serviços de mãos e pés, conhecido nos grandes centros como esmalteria. Quero daqui alguns anos, montar um espaço desse na cidade.”

Se o assunto é Laguna e o seu desenvolvimento, a profissional tem sua opinião formada: “Adoro morar aqui, mas acho que a cidade parou no tempo. Precisamos urgentemente de mais investimentos e oportunidades de emprego. Da forma que está, não dá pra ficar”.

Nas horas de folga, a mãe coruja dedica seu tempo integral ao filho: “Passo tantas horas longe de casa, que os momentos que tenho livre são todos do João. Costumamos ir ao shopping, no cinema, no parque, sempre buscando programações que o façam feliz, e que com toda certeza, muito me alegram também”, finaliza.