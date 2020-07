Em 2012 a lagunense Jhuly Espindola Higino conseguiu uma oportunidade na então Clínica Veterinária Vital. A empatia pelos animais, só colaborou para facilitar ainda mais o entrosamento com o serviço. O passar dos anos, foi de crescimento, tanto para focalizada, que começou como serviços gerais e hoje responde como gerente, quanto para o espaço, que hoje é referência na região como Hospital Veterinário.

Filha de dona Margarete Espindola e de “seo” Jair Higino, ela recorda como tudo começou: “Consegui a vaga através de uma indicação. Quando criança tinha o sonho de ser veterinária. Quando comecei a ter contato direto com o dia a dia, percebi que talvez não tivesse tanta vocação para área médica. Descobri uma afinidade maior por vendas, lidar com público e funcionários”.

Sobre os requisitos essenciais para quem atua na área, elenca: “Exige liderança, saber trabalhar os pontos positivos e negativos da equipe, organização e foco. Sem esquecer é claro do amor pelos animais e principalmente dedicação e atenção aos nossos clientes”.

Há oito anos no ramo, ela garante que os desafios existem, e não são poucos: “Lidar com tantas pessoas diferentes, com divergências de opiniões, pensamentos e formas de agir. Também é desafiador resolver os eventuais conflitos”.

Entre os pontos positivos da profissão, Jhuly destaca os principais: “Sem dúvidas o maior deles é ter confiança, o respeito e o apoio dos meus chefes e demais colaboradores”.

Com uma edição especial voltada a Laguna, não poderíamos deixar de perguntar qual presente a profissional daria a cidade: “Amo morar aqui. A cidade é linda e as pessoas são amigáveis. Não me imagino vivendo em outro lugar. Se eu pudesse presentea-la, daria um novo hospital. O município merece um grande centro de saúde, equipado com o que há de mais moderno para cuidar da saúde de nossa população”.

Sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento de nossa terra, ela manifesta sua opinião: “Investir os recursos econômicos do governo para infraestrutura, com o objetivo de fortalecer ainda mais nosso turismo. Além de incentivo para abertura de grandes empresas, gerando novos empregos e renda para nossa cidade”.