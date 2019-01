Jiu-Jitsu – Lagunense em competição internacional

Sem apoio da cidade natal, o jovem lutador lagunense Vinicius Izidoro, 18 anos, ainda assim, com esforço, estará embarcando amanhã, 12, para Lisboa (Portugal), onde a partir de segunda-feira, 14, até o dia 20, no Pavilhão Multiusos de Odivelas disputará o European Jiu-Jtusu Championship, que detém o status de ser a maior competição da categoria à nível mundial.

O jovem atleta, que conta com o apoio do vizinho município de Pescaria Brava, estará entre os 4 mil atletas inscritos, de todo o mundo. (Com apoio da Rádio Difusora de Laguna, FM 91.5).