João Carlos Oliveira Junior leva muito mais do que o nome do pai. Formado em Educação Física, o profissional chegou a atuar na área, mas abriu mão da atividade para dar continuidade ao legado do único ouriver lagunense, o famoso João Carlos que comemora 45 anos de atividade.

Casado com Gisele, pai de Ana Luiza, ele recorda como tudo começou: “Vinha para a joalheria desde os meus 10 anos. Incentivado por meus pais, fui buscar uma formação. Acabei simpatizando com a área de esportes. Comecei a dar aulas na rede pública municipal, mas com o passar dos anos fui vendo uma oportunidade de mercado na profissão do meu pai, já que só ele realiza esse tipo de atividade em Laguna”, avalia.

A partir dali, Junior decidiu investir. Diariamente, “direto da fonte” foi aprendendo as artimanhas para dar forma ao ouro, com o melhor professor que poderia ter: “Meu pai conhece muito, afinal são anos dedicados a essa arte. Aos poucos fui adquirindo o conhecimento e hoje o tenho como um colega de trabalho”.

Ainda que a economia do país passe por um momento não tão agradável, ele avalia de forma positiva a perspectiva para o ano: “Já tivemos tempos melhores e piores. Acredito que seja questão de tempo”.

Nas horas de folga, o esporte volta a ser o centro da atenção: “Gosto muito de praticar musculação e jogar vôlei”.

Para o futuro, os planos do focalizado não são poucos: “No âmbito pessoal, pretendo viajar com a minha família e trocar meu carro até o final do ano. No profissional, sonho com a ideia de ter uma sala comercial para novas instalações da joalheria”, finaliza.