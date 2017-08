Aos 19 anos, o garçom João Paulo Rodrigues Mendes tem seus objetivos de vida muito claros. Filho de dona Lana e do saudoso “seo” João, o lagunense trabalha na Pizzaria da Praia há dois anos e revela que a habilidade de lidar com o público é “culpa” da genética: “Meu pai era gerente em uma pizzaria em São Paulo e esse amor pelo que fazia continua vivo, correndo nas minhas veias. Antes de falecer, prometí que iria crescer profissionalmente e que ele teria muito orgulho de mim”.

Quando questionado sobre as características que não podem faltar em quem atua na área, aponta: “A simpatia é essencial. Atender sempre com um sorriso no rosto e fazer com que o cliente se sinta em casa”.

Dono de uma rotina de trabalho que inicia às 18 horas, João Paulo explica como organiza seu dia: “No período da manhã me dedico aos afazeres de casa, faço algumas voltas no centro e no final de tarde já me preparo para o serviço. Saio da pizzaria por volta da meia noite e aos finais de semana ainda trabalho como freelancer em um restaurante na Ponta da Barra”.

Quanto ao que mais gosta na profissão, é objetivo: “Amo servir. Circular com a bandeja pelo salão, ver os clientes satisfeitos com o meu serviço e por vezes arrancar um sorriso usando do meu bom humor, são situações e momentos que não têm preço”.

Nas poucas horas de folga, é na companhia dos amigos que ele procura estar:” Gosto de jogar futebol ou então curtir as belezas naturais de nossa cidade, que são muitas. Somos muito privilegiados. Amo morar nessa terra. Jamais a trocaria por outra cidade”.

Para o futuro, aperfeiçoar-se no ramo é a meta: “Quero investir na minha carreira, realizar cursos e um dia talvez ocupar o posto de “maître” de um grande restaurante, coordenando um grande salão. Sei que tenho muito o que aprender, mas disposição e força de vontade não me faltam para chegar lá”, finaliza.