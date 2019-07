Em período de férias até o próximo dia 29, aproximadamente 400 alunos de até 15 anos, das onze escolas do município, aguardam com expectativa a chegada do mês de agosto, quando serão realizados os Jogos Escolares de Laguna, claro enfrentando também os integrantes da rede pública estadual e particular, com as disputas em atletismo,caiaque,handebol, futsal suíço, street ball, voleibol, vôlei de praia, tênis de mesa e xadrez.

Realizado o congresso técnico, foram conhecidas todas as baterias, com destaque para as de caiaque feminino que colocará frente a frente, em bateria única, as escolas Elizabeth Ulysséa Arantes, Saul Ulysséa, Comendador Rocha e Gregório Manoel de Bem. Na mesma modalidade, no masculino, a bateria 1 terá alunos das escolas Comendador Rocha, Elizabeth Ulysséa Arantes e e Saul Ulysséa e a bateria 2, das escolas Gregório Manoel de Bem, Custodio Floriano de Córdova e Almirante Lamego; também em caiaque, em dupla mista, jogarão alunos das escolas Elizabeth Ulysséa Arantes, Saul Ulysséa, Gregório Manoel de Bem e Comendador Rocha.