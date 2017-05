Como diz o ditado “o fruto não cai longe do pé”. Também pudera, filho de uma das figuras mais carismáticas de nossa cidade, “seo” Efstathios, proprietário da saudosa lanchonete King´s Lanches, a coluna focaliza na edição de hoje o comerciante Jorge Efstathios Anastasiadis.

Natural de Itapetininga (SP), formado em Administração, ele chegou a atuar em diversos segmentos até surgir a oportunidade de administrar seu próprio negócio: “Trabalhei na Rádio Difusora,em Laguna, em uma transportadora em Porto Alegre e depois em uma filial da mesma empresa em Itajaí, além de administrar de uma fazenda por seis anos. Em Balneário Camboriú, atuei no ramo imobiliário, como corretor, até retornar a terra de Anita, onde trabalhei com meus pais na lanchonete”, recorda.

Atualmente no ramo de telefonia e acessórios de informática, ele recorda como tudo começou: “Quando iniciei, meu primo, Damianos, me apresentou um executivo da antiga Brasil Telecom que orientou na abertura da loja. Hoje atendemos clientes de toda região, vendendo planos de telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura”, explica Jorge, que avalia o atual cenário do mercado: “O comércio é algo fascinante, pois a cada dia encontram-se com novos desafios. Ainda mais a tecnologia, que é muito rápida e está em constante transformação. A busca por reciclagem acontece a todo momento, buscando a maior gama de conhecimentos para manter os clientes sempre bem atendidos e informados”, salienta.

Casado com Maysa, pai de Georgios e Théo, ele tem a esposa como sua companheira não apenas na vida, mas também nos negócios: “É uma grande parceira, que me motiva e compartilha de todas as responsabilidades da loja”, finaliza.