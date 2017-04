Jorge Luiz de Oliveira

Assistente Social desde 1983, sempre esteve envolvido com a política estudantil, tendo presidido o Centro Acadêmico de Serviço Social, da Unisul, participando de movimentos pró-qualidade de ensino universitário e pelo fim do modelo político brasileiro, no período da ditadura militar. Antes de ingressar na Universidade, ainda jovem, ele assumiu a presidência do Grupo Afro Brasileiro, secção Sul de SC, a partir de Itajaí. Jorge nasceu em Tubarão no dia 8 de dezembro de 1954, filho de Alexandrina e de Pedro Oliveira. Há 34 anos é casado com Lucinara, com quem tem os filhos Diógenes, Daniele, Douglas, os dois primeiros, advogados e o caçula administrador de empresas e Roseângela. Atuando junto ao Hospital de Caridade de Laguna, ele lembra que foi convidado a assumir a administração da nossa casa de saúde, pelo então presidente da entidade, advogado Jaison Silveira de Souza. Atualmente ele exerce o cargo de Assistente Social, além de coordenar as alas psiquiátricas, das quais foi um dos pioneiros pela criação.