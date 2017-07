Jornalista de Laguna será homenageado no encontro da Imprensa Catarinense: Márcio Carneiro é o terceiro nome confirmado para as homenagens da maior festa da mídia barriga-verde

Jornalista Márcio Carneiro, editor do Jornal de Laguna, será um dos homenageados no 10º ENCONTRO DA IMPRENSA CATARINENSE, em 5 de agosto, na sede campestre da CDL, em Chapecó.

A organização é da Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e da MB Comunicação. O evento consistirá de solenidade festiva, homenagem aos profissionais de comunicação com 50 anos de atividades (Carneiro é o terceiro confirmado nessa categoria; os outros são Roberto Alves e Alcir Bazanella), homenagem aos 100 anos do Município de Chapecó e almoço.

Estarão reunidos, na ocasião, cerca de 600 profissionais de todo Estado. Participarão da festa jornalistas, radialistas, publicitários, relações públicas, mídias, docentes, empresários e pro-prietários de meios de comunicação, representando o caráter multiprofissional da ACI. A Prefeitura de Chapecó incluiu o evento na programação do Centenário do Município, festejado em 25 de agosto.

O ponto alto do Encontro será a homenagem aos profissionais com meio século de profissão, destacam o presidente de ACI Ademir Arnon e o coordenador do evento Marcos Bedin.

O editor Márcio Matos Carneiro nasceu em 16 de outubro de 1950, em Laguna. É filho de Petronília Matos e Renato Augusto Carneiro.

Iniciou no jornalismo em 1964, no Semanário de Notícias, com atuação nos principais jornais catarinenses, como A Gazeta, O Estado, ambos de Florianópolis, Diários Associados de Santa Catarina (Jornal de Joinville e Diário Catarinense) e Jornal de Santa Catarina.

Também atuou profissionalmente nas emissoras de rádios Difusora e Garibaldi, de Laguna.

Atualmente, é diretor-proprietário do Jornal de Laguna, semanário que há 22 anos circula às sextas-feiras em Laguna e região. É diretor regional da Associação Catarinense de Imprensa.

Funcionário aposentado do Banco do Brasil, Marcio também foi diretor da Confederação dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito do País – CONTEC e da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santa Catarina FEEB, além de presidente do Sindicato dos Bancários de Laguna e região e da Associação Atlética do Banco do Brasil.

Márcio Carneiro escreveu os livros Datas Históricas de Laguna, Origem dos Nomes dos Municípios de Santa Catarina (em quinta edição) e Santa Catarina e seus Governadores.

Prêmio Fatma de Jornalismo Ambiental 2017

Marcado para a próxima terça-feira (4), a partir das 19h, no Lira Tênis Clube, na capital, durante o Pautas e Panelas (tendo como menu, entrevero do chef Frutuoso Oliveira), o lançamento do 10º Prêmio Fatma de Jornalismo Ambiental. A promoção é da ACI-Associação Catarinense de Imprensa, Fatma e Engie, com apoio da Acaert, Fábrica Comunicação, Associação de Diários do Interior, Celesc, Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina e Adjori-Associação dos Jornais do Interior.

Eleições na ACI

De acordo com o presidente Ademir Arnon de Oliveira, da ACI-Associação Catarinense de Imprensa, na próxima quarta-feira (5), em sua sede, na capital, a entidade promoverá assembleia geral para comunicar a não apresentação de chapa e a consequente proposta de prorrogação do mandato da atual diretoria até 22 de junho de 2018, período em que deverá promover a reformulação dos estatutos, visando adequá-lo aos novos tempos e aos desafios que haverá de enfrentar a partir do funcionamento da nova sede e, fundamentalmente, do Memorial da Comunicação Catarinense.