Aos 24 anos, o empresário José Antônio Durante Honorato abriu mão da estabilidade da carreira de bancário para ser dono do seu próprio negócio. Formado em Administração, o focalizado que começou como estagiário, passou para correspondente bancário e financiamento de imóveis e relembra como sua trajetória profissional teve início: “Um vizinho comentou que estavam recrutando candidatos no banco. Levei meu currículo no último dia de inscrição e acabei sendo contratado. Acho que realmente a vaga era pra ser minha”, brinca.

Após participar de um curso motivacional com um coach, que abordou temas sobre liderança e as oportunidades do mercado, José Antônio decidiu que era hora de investir em uma nova empreitada: “Comecei a me questionar sobre o que queria para o meu futuro. Até onde chegaria e o que queria fazer com minha carreira. Foi então que senti a necessidade de montar meu próprio negócio e logo me veio a ideia da distribuidora de alimentos”.

Com uma rotina de trabalho que inicia logo no comecinho da manhã e só se encerra no fim da tarde, o filho de dona Celina Durante e Antônio Honorato Filho já encara o mercado com desenvoltura: “É preciso se adaptar e analisar as necessidades e as demandas dos clientes. Comecei trabalhando com algumas marcas e produtos que não tiveram tanto giro e logo tive que dinamizar e investir ainda mais no que já ganhou aceitação. É preciso dinamismo e atenção constante”, explica.

Com uma equipe de vendedores que atuam entre Garopaba e Jaguaruna, para o futuro a expansão dos negócios é sua meta principal: “Quero ampliar a área de atuação e o mix de produtos”.

Nas horas de folga, é na companhia da noiva, Fernanda ou se dedicando aos seus hobbies que ele passa grande parte do tempo: “Gosto de andar de bicicleta e correr. Reservo alguns dias na semana para jogar futebol”.

Entusiasta quando o assunto é Laguna, ele dá seu ponto de vista sobre o que falta para o nosso desenvolvimento: “Acho que precisamos urgentemente definir a vocação que será explorada. Se queremos ser destaque pelo comércio, pela instalação de indústrias, o turismo e assim focarmos 100% em nossa identidade, que a meu ver, seria o turismo”, finaliza.