José Carlos Pacheco

Mesmo tendo nascido em Pelotas (RS), em 31 de março de 1940, como veio para Laguna aos dois anos de idade, ele se considera lagunense e para nosso orgulho, dos mais inteligentes. Filho de dona Helma (Krüger) e Cideny Pacheco, é casado com dona Darci Fernandes, com quem tem os filhos Francisco, Luiz Fernando e Ana Cristina. Desde 1972 é bacharel em Ciências Econômicas pela UFSC e entre as atividades desempenhadas, foi assessor do Plano de Metas do Governo de SC, de 1964 a 1971, secretário particular do governador Colombo Salles de 1971 a 1975, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, em 1975 chegando a vice-presidência e em seguida à presidência, onde aposentou-se. Entre os títulos honoríficos, detém a Medalha do Mérito Anita Garibaldi, estagiário da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra de Santa Catarina. Lagunense por adoção, aliás recebendo o titulo de cidadão em 1972, ganhou idêntica homenagem do município de Florianópolis. No âmbito da Maçonaria Catarinense foi Grão-Mestre por duas vezes (90 e 93), fundador e presidente da Confederação Maçônica do Brasil em 1997, fundador e presidente da Associação Brasileira da Imprensa Maçônica em 1995 e 1997, fundador e Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho de Santa Catarina, membro efetivo da Cadeira nº 13 (que tem como patrono Nereu de Oliveira Ramos), da Academia Catarinense Maçônica de Letras, membro correspondente da Academia Brasileira Maçônica de Letras e da Loja de Pesquisas do Brasil, em Londrina (PR), membro honorário da Academia Maçônica de Letras de Pernambuco, membro fundador – cadeira nº 23 – da Academia Paranaense de Letras Maçônicas e membro fundador – cadeira nº 12 – da Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras. Em 16 de novembro de 2005 Pacheco foi homenageado com o Título de Benemérito da Maçonaria Catarinense.