Uma vida inteira em um mesmo ambiente de trabalho. O leitor conseguiria? Pois o lagunense José Luiz Vieira é prova viva de que o passar dos anos em nada altera a empatia e o amor pelo que faz. Há mais de 28 anos dedicando-se as atividades em postos de gasolina de nossa cidade, ele recorda como tudo começou: “No momento em que me vi precisando trabalhar, prontamente fui em busca de um emprego. O mais engraçado é que nunca tentei algo em outra área. Desde o início busquei por uma vaga em um posto. Sempre gostei de carros”.

Responsável pela lavação de carros no Posto Miramar, o filho dos saudosos dona Maria e “seo” Pedro, revela como é o seu dia a dia: “Minha carga horária é igual a de grande parte dos trabalhadores. Chego no serviço por volta das 8h30 e começo no batente. Conforme o movimento, ajudo também no setor de bombas, atendendo os clientes. Saio para o almoço, retorno no período da tarde e fico até o final do dia”, explica.

Casado com Sirlene, pai de Joice, Jéssica e Juliane, os momentos de lazer são dedicados aos seus hobbies prediletos: “Gosto muito de cozinhar e pescar. São dois prazeres os quais procuro praticar no tempo que tenho livre”.

Apaixonado por Laguna, ele não se vê longe da terrinha, apesar dos percalços e das limitações da cidade: “Sempre morei aqui e pretendo estar em Laguna até o fim dos meus dias. Claro que precisamos melhorar muita coisa. Se fosse prefeito, olharia com mais atenção para a saúde do município”.

Para o futuro, José não procura fazer grandes planos, mas alimenta um sonho em especial: “Queria comprar um sítio e curtir a minha merecida aposentadoria do jeito que sempre sonhei. Com muita pescaria, a família e os amigos por perto”, finaliza.