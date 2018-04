★16/02/1920

✝02/10/1985

Natural de Tijucas, onde nasceu em 16 de janeiro de 1920, filho de Calpurnia e de Arlindo da Costa Arantes, o saudoso José Paulo Arantes teve grande participação na comunidade lagunense, aliás sendo eleito suplente de vereador e assumido na vaga de Mussi Dib Mussi. Profissionalmente foi contador do antigo Banco Nacional do Comércio, professor de Inglês e de Geografia. Dos mais inteligentes e sempre defensor intransigente das causas lagunenses, foi secretário municipal de Cultura, presidente do Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade e da Casa da Esperança, da qual foi fundador. Era casado com dona Elizabeth (Ulysséa), com quem teve os filhos Arlindo e José Paulo Junior. Falecido em 2 de outubro de 1985, até hoje é lembrado por todos, tendo o seu nome dado a uma importante rua que liga os bairros Roseta e Esperança.