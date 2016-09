Natural de Porto Alegre, Juliana Fagundes de Carvalho viu seu interesse pela Pedagogia despertar ainda na adolescência. Atualmente respondendo como diretora na Escola Elizabeth Arantes, o CAIC, a filha de dona Maria de Fátima e de “seo” Vilson não pensou duas vezes ao ser colocada diante da empreitada: “A possibilidade de assumir o cargo surgiu como um verdadeiro desafio, o qual assumi ciente de minhas responsabilidades e no compromisso de fazer o meu melhor pela comunidade escolar que eu represento”, avalia.

Com licenciatura em Letras Português/Inglês e Pedagogia, com especialização em Língua Portuguesa e Ensino de Ciências e pós-graduanda em Gestão Escolar e Diversidade e Gênero na Escola, a focalizada explica um pouco de sua rotina: “Diferente do que a maioria das pessoas pensa, meu contato é diretamente com os alunos e professores, desenvolvendo todas as atividades com apoio da minha equipe de gestão. Nossas ações diárias vão do controle de merenda e material até a organização e acompanhamento das práticas pedagógicas. Não tenho um dia igual ao outro, nem pessoas iguais, contudo, prezamos pela sistematização nas tomadas de decisão, sempre buscando a eficiência no trabalho”, avalia.

Quando questionada sobre o que mais gosta na área em que atua, deixa explicito: “O meu trabalho se torna o melhor de todos no momento em que percebemos que nossos alunos estão aprendendo, não nos resumimos a conteúdos programáticos e currículos fechados, buscamos formar cidadãos de verdade. Vejo que hoje um dos maiores desafios em qualquer emprego é articular sujeitos e saberes em prol da eficiência do trabalho”.

Com 11 anos de carreira, ela avalia os requisitos para quem lida diretamente com a área da educação: “Comprometimento. Ainda que se saiba que trabalhar na educação de crianças, jovens e adultos é algo que exige muito, contudo, aquele que se propor em fazê-la deve estar ciente de que o poder maior de mudança social está na escola e em sua comunidade”.

Nas horas de folga é na companhia da família, curtindo Laguna, que Juliana procura estar: “Momentos familiares são inigualáveis, ainda mais nesta terra abençoada. Sou a típica lagunista”, brinca.

Para o futuro, a vida pessoal e profissional são planejadas de forma bem equilibrada: “Estou pensando em aumentar a família, quem sabe em breve, e no campo do trabalho quero me aperfeiçoar cada vez mais, pois entendo que a minha formação é o bem mais poderoso no meu campo de trabalho”, finaliza.