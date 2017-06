Lagunense, há quatro anos Karina Celestino Felisberto atua como auxiliar administrativo da PKS, fábrica de nossa cidade. Filha de dona Walci e de “seo” Reinaldo a focalizada chegou a desempenhar atividades em outros segmentos, em uma grande rede de supermercados e no transporte: “Adoro meu atual ambiente de trabalho. A moda era um universo totalmente diferente de tudo que já havia vivenciado. Encarei novos desafios na empresa, mas fui aprendendo aos poucos, me adaptando e hoje não me vejo em outro lugar”.

Casada, mãe de Rhuan, de sete anos, ela explica aos leitores algumas das responsabilidades do seu dia a dia: “Atuo na recepção, na parte de estoque e aviamentos, realizo cobranças e auxilío os representantes que estão nas ruas vendendo nossa marca”.

Tamanha desenvoltura em diversas funções, a fazem elencar o que mais lhe fascina entre suas responsabilidades: “Gosto muito do contato direto com os clientes e representantes. Solucionar dúvidas, poder ajudá-los de alguma forma e colaborar no reconhecimento de nossa marca é muito gratificante”.

Quando questionada sobre o que não pode faltar para quem atua na atividade, pontua: “Descrição, pontualidade, ter um domínio básico de internet e ter conhecimento na parte de cálculos”, explica.

Apaixonada por Laguna e suas belezas naturais, nas horas de folga ela gosta de estar com a família: “Passo tanto tempo fora, que quando tenho uma folga procuro curtir minha casa com meu esposo e meu filho. Nossos passeios prediletos: irmos ao cinema ou curtir as belas praias de nossa cidade”.