Gaúcha, natural de Porto Alegre, a sommelière Kelly Lie Harayama Preisegalavicius atua na área há mais de 14 anos. Casada com André, mãe de Maetê, a focalizada que visitou Laguna inicialmente na função de representante de importadora e vinícolas, não demorou muito para eleger a cidade como o lugar ideal para viver. Apresentada ao universo do vinho através de participações em degustações semanais e um curso com jantar harmonizado, a focalizada possui vasto currículo: “Estudei pela WSET (nível 3 avançado) e trabalhei em diversos restaurantes, bares e hotéis em Londres. Na França, durante dois meses e meio, estive em uma vinícola na qual pude aprender sobre a produção do vinho orgânico. No Japão, tive a oportunidade de trabalhar em excelentes restaurantes, com estrela Michelin. No retorno ao Brasil,em São Paulo, trabalhei na Mistral Importadora de vinho como gerente de bar e responsável pelo treinamento de profissionais e por eventos e degustações”.

Em Laguna, a primeira oportunidade surgiu na área comercial: “A primeira experiência aqui foi no Laguna Tourist Hotel. Cerca de um ano depois, recebi o convite do proprietário do empório Solemare para administrar o empreendimento e aqui estou”.

Filha de dona Junko e de “seo” Satoru, ela elenca as características que ao seu ver, não podem faltar pra quem atua na atividade: “Quando trabalhamos com vinho somos movidos à paixão. É necessário ter o conhecimento do produto e do panorama geral do mundo do vinho. Desde os serviços, os detalhes, a forma como será servido e como se apresentará o melhor para o cliente. Além de noções de taça, temperatura e harmonização corretas”, pontua.

Com uma rotina que inicia às 13 horas, Kelly conta aos leitores um pouco de como é seu dia a dia: “Além do atendimento ao cliente, me dedico no desenvolvimento de toda organização de estoque, implantação do sistema, parte de compras e o contato direto com os fornecedores”. E ainda acrescenta: “Os lagunenses são muito receptivos. Adoro conhecer e conversar com os amantes de produtos de qualidade. Está sendo uma excelente experiência”.

Quando questionada sobre o maior desafio no segmento em que atua, pontua: “Conseguir entregar o que o cliente deseja dentro de sua expectativa. É o maior desafio, mas também a parte que mais gosto”.

Se o assunto é Laguna, a sommelière abre o coração: “Amo essa cidade. Laguna é o oposto de São Paulo, onde morei por muitos anos. A tranquilidade, segurança e excelente qualidade de vida era tudo o que buscava e encontrei aqui. Claro que ainda há muito a mudar. É preciso investir no turismo. A cidade é maravilhosa, com história e riqueza natural. Ao meu ver é preciso a recuperação do centro histórico para manutenção da história do município, além de investimento em saúde e educação”.