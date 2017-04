Com Licenciatura em Pedagogia, habilitação em Administração, Supervisão e Gestão Escolar e pós graduado em Gestão Escolar, Klevys Lopes Rosa tem sua vida ligada a área da educação há mais de dez anos. Filho de Neuza e José Nazareno Rosa, o lagunense chegou a cursar dois anos de Direito, mas optou por seguir seu instinto e acabou encontrando sua verdadeira vocação: “Comecei a trabalhar aos 17 anos, como estagiário, no setor de cadastro da Prefeitura. Anos depois, fui eleito conselheiro tutelar e fui também assessor de Ensino Superior no Polo UAB de nossa cidade. Em 2008, fui efetivado através de concurso público no cargo de secretário da Escola Básica Custódio Floriano de Córdova, na Passagem da Barra”, enumera o focalizado, que ainda na última gestão municipal exerceu o cargo de Secretário de Educação.

Casado há 27 anos com Samira, com quem tem as filhas Camilla e Eduarda, Klevys encontrou uma forma saudável de aliar o trabalho ao exercício físico: “Todos os dias me desloco até a escola de bicicleta. É uma forma de realizar uma atividade física, ainda que obrigatoriamente. Confesso que apesar do esforço, contemplar a paisagem exuberante é compensador”, avalia.

Se o assunto é a aposentadoria, deixa claro: “Ainda falta muito, mas costumo pensar com minha mãe, que sempre me diz, que uma vez cumprida a missão de trabalho em nossas vidas, devemos nos preocupar com o próximo através dá caridade”. Mas ainda sim ele não se vê distante de alguma atividade: “Hoje já concilio a educação, com uma segunda profissão, de corretor de imóveis, a qual exerço nas horas vagas e finais de semana. Com toda certeza é uma atividade que irei desempenhar com muito mais frequência quando for possível’.

Entre os planos futuros, viagens e passeios em família ocupam o topo da lista: “Quero ter a oportunidade de visitar lugares e cidades que sempre sonhei conhecer. Conciliar a intensa demanda de trabalho com o prazer de estar na companhia das pessoas que amo, vivenciando novos cenários, culturas e experiências”, finaliza.