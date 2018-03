Laboratório Acácia: Credibilidade e confiança ao alcance dos lagunenses

Comemorando seis anos em novas modernas instalações, o Laboratório Acácia, localizado na rua Voluntário Carpes, 92, no centro da cidade, é hoje referência em análises clínicas e eficiência em todos os processos, possuindo uma estrutura completa, com equipe especializada que realiza cerca de mil e quinhentos exames por mês. À frente da empresa há 18 anos, a bioquímica Simone Algarves Antunes Dias é a responsável tanto pela parte técnica como pelo administrativo: “Em nossas novas instalações tudo foi adequado conforme as exigências da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros. Tivemos essa preocupação para que o serviço de excelência estivesse em todos os detalhes, desde sua estrutura, até o produto final, que é a entrega dos resultados”. Realizando exames laboratoriais nas áreas de hematologia, bioquímica, imunologia, urinálise, parasitologia, microbiologia e dosagens hormonais, além de coleta do toxicológico para renovação da cateia de motorista, o laboratório garante seu diferencial no atendimento humanizado: “Lidar com a saúde já requer uma dose extra de responsabilidade e nossa equipe tem todo o cuidado, não apenas na coleta do sangue, mas também no posterior a sua realização, registrando os contatos dos pacientes, uma vez que em determinados casos de risco, como índices alarmantes de anemia ou glicose mais baixa, é preciso que a informação chegue o quanto antes”,salienta. Graças à tamanha dedicação e seriedade na realização de seus exames, o laboratório conquista anualmente, desde 2007, o resultado máximo no Programa Nacional de Qualidade, realizado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas: “Essa conquista representa a união da equipe e a responsabilidade com que desenvolvemos nosso trabalho”. Atualmente, exames simples levam cerca de um dia para entrega do resultado e mais complexos, em caráter de urgência, chegam a levar até dois dias. E cabe salientar que o trabalho do laboratório vem sendo reconhecido não apenas pelo público local, mas também por médicos da região: “Constantemente recebemos pacientes que tiveram indicações de profissionais de fora, para que realizassem os exames em nosso estabelecimento. É um motivo de satisfação e a certeza de que estamos no caminho certo”, enfatiza Simone que este ano comemora 27 anos de profissão.