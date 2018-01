Laguna: Agricultura e Pesca com nova titular

Engenheira florestal, com mestrado em manejo de solo e doutorado em ciência do solo, pela UDESC, na última sexta-feira (5) Patrícia da Silva Paulino assumiu a secretaria de Agricultura e Pesca, de Laguna, prometendo realizar um trabalho unificado visando promover todos os benefícios que os setores tanto precisam.

De acordo com o prefeito Mauro Candemil, ao dar posse a Patrícia, (na foto abaixo com ela e com o vice-prefeito Júlio Willemann) afirmou que ela terá todas as condições para exercer a secretaria, lembrando que seu projeto de instalação da pasta, é o de proporcionar melhor desempenho nos dois importantes setores de nossa economia. Ele também destacou a capacidade técnica da nova titular, sendo mais uma mulher a compor a administração municipal. Integrante do primeiro escalão de Laguna, outra representante do sexo feminino, Luciana Fernandes Pereira, comanda a secretaria de Administração e Finanças.

Também presente à posse de Patrícia, o vice-prefeito Júlio Willemann, falou sobre a qualificação da nova secretária e pregou união de todos em benefício de toda a comunidade.

Hoje com 29 anos, Patrícia fez seus estudos iniciais nas escolas Renato Ramos da Siva, CCL e no Colégio Stella Maris.