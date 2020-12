Laguna ganha loja do Amore Milho

Ganhando espaço em grandes cidades do país, Laguna, a partir da próxima segunda-feira, 28, também ganhará um loja do AMORE MILHO, que chega ao mercado, como modelo inédito no ramo alimentício no Brasil, oferecendo o AmoreFrango, Carne, Top e FIT, com até cinco acompanhamentos, logo oferecendo uma comida rápida, saudável e saborosa.

De acordo com a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), o milho natural é uma das principais fontes de alimentação do brasileiro. Apesar de ser conhecido e consumido há muitos anos, ainda não existia formatação através de um negócio no Brasil, tendo o milho como protagonista.

A ideia da marca é unir o milho com alimentos que fazem parte do dia a dia em forma de um produto simples, que cabe no bolso em relação ao ticket médio do brasileiro e proporcionar sabor e lembranças ao cliente através do milho em pote.

A loja de Laguna, a partir dia 28, atenderá à avenida Senador Gallotti, 242, sala 4, na praia do Mar Grosso.