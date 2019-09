Laguna ganha novo Studio de Pilates

Breno Pinheiro, destaque no Crossfit, com seu box Astros, acaba de inaugurar um novo studio de Pilates, que leva o seu nome. Cabe ressaltar, que o dedicado profissional, está realizando especialização em São Paulo, sobre o autêntico Método de Pilates, com a renomada professora Inélia Garcia, uma das “discípulas” de Joseph Pilates, criador do método: “Ele consiste em um método de condicionamento físico e mental. Arte do controle do corpo e do movimento. Uma massagem do corpo em movimento, reestruturação postural global através do movimento. É uma arte, ciência, uma filosofia de vida”, explica Breno. O studio funciona na avenida Senador Galotti, 725, no Mar Grosso, em frente ao Restaurante Caiçara. Mais informações através do telefone (48)999249509.