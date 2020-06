Laguna homenageia seu padroeiro Santo Antônio

Transmissões serão feitas pelo Facebook Paróquia Laguna

De 1º a 12 de junho

19h – Devocional ao Santo Antônio pelos Padres Lenoir e Itamar, com mensagem do dia a cargo dos festeiros 2020/2021 e transmissão de fotos e vídeos de trezenas dos anos anteriores em homenagem ao Padroeiro.

Dia 13 de junho

7h – Alvorada de Santo Antônio com carreata saindo dos 4 cantos do município (Madre, Farol, Praia do Sol e Nova Fazenda).

9h30 – Saudação na chegada da carreata por Neusa Preuss e Gero Perito e após Live com a Sociedade Musical União dos Artistas.

9h30 – Exposição com a imagem de Santo Antônio para visitação dos fiéis, com a guarda de honra da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio. Durante todo o dia haverá distribuição dos pãezinhos pelos festeiros 2020/2021.

12h – Repique de sinos em todas as igrejas das 3 Paróquias que fazem parte do Município de Laguna.

17h – Solene Procissão Motorizada* com a imagem do Padroeiro percorrendo as principais ruas do perímetro urbano.

18h – Live em homenagem ao dia do Padroeiro conduzida pela Sociedade Musical Carlos Gomes.

19h – Santa Missa em honra ao Padroeiro, presidida pelo Padre Lenoir, concelebrada pelo Padre Itamar. Participação do Coral Santo Antônio e liturgia pela Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio.

20h – Terço em honra ao Sagrado Coração de Jesus na Igreja Matriz.

* Serviços de Som: Anjo Som, Dj Michel, Vitor Mendes e Kakinha Som