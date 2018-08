Lagunenses na Itália

Tendo viajado no último dia 26 para a Itália, as Guardiãs, o CulturAnita e outros representantes de Laguna, liderados pelo ex-prefeito e historiador Adilcio Cadorin, foram homenageados inicialmente pelas cidades de Sogliamo al Rubiconi e Borghi, ambas localizados na Romagna, distante cerca de 350 km de Roma. A região foi percorrida por Anita em seus últimos dias de vida, quando estava sendo perseguida pelo exercito austriaco. A noite as Guardiãs se apresentaram em uma praça de Sogliano onde estavam centenas de pessoas do local, que tambem assistiram um audio visual sobre Laguna e as atividades do FundAnita. Depois a delegagação foi homenageada pela cidade com apresentaçôes de peças teatrais, um audio visual e musical. no segundo dia pela manhã foram feitas visitas aos locais onde Anita e Garibaldi passaram os tres ultimos dias de vida da heroína. Em um destes locais a comitiva foi homenageada com fatias de melância, que simbolizou a melância que em 1° de agosto de 1849 foi dado à Anita quando fugia dos austriacos. Era muito quente, estava com febre alta e muita sede.

Posteriormente a comitiva participou junto ao Museu Renzi de diversos atos para celebração de convenios e intercambios estudantis, economicos e culturais, culminando com o convite formulado por Evandro Flora em nome da prefeitura de Laguna para que visitem a terra natal de Anita. Adilcio Cadorin, em nome do CulturAnita, fez um relato sobre a vida de Anita em Laguna, as belezas naturais e o potencial para receber investimentos, alem de distribuir folders, livros e vídeos enaltecendo Laguna e sua historia. O prefeito de Sogliano – Quintino Sabatini e a prefeita de Borghi Marina Tosi ficaram interessados no convite e comprometeram-se de em breve fazer uma visita oficial à Laguna, juntamente com uma delegação de interessados em conhecer e investirem aqui. E. todos os eventos e visitas a comitiva foi acompanhada pela Sra. Anita Garibaldi Jallet.

Porta San Pancracio – Roma

No roteiro das visitas agendadas pelo CulturAnita – Instituto Cultural Anita Garibaldi, tão logo chegaram em Roma, na manhã de 27, as Guardiãs e os demais integrantes da comitiva lagunense que está na Itália participando das solenidades em reverenciamento ao aniversário de morte da Heroína Anita Garibaldi, foram recepcionadas por Anita Garibaldi Jallet, tataraneta da heroína. O encontro aconteceu na Porta de San Pancracio, junto às antigas e ainda remanescentes partes da muralha que cercava Roma. No interior está localizada a sede da Associazzione Veterani Reducci Garibaldini, que é presidida por Jallet. O local foi onde aconteceram as mais sangrentas lutas durante o verão europeu de 1849, depois de Garibaldi ter expulso o Papa de Roma e ter proclamado a Republica Romana. Na luta travada para retomar Roma, o exército papal teve o apoio de cem mil soldados fornecidos pela França, Espanha e Austria. Mesmo estando grávida, nesta luta Anita demonstrou grande coragem e valentia, servindo de exemplo aos garibaldinos que estando sitiados, resistiram semanas lutando. Discordando do armistício feito pela liderança política da recém proclamada Repúblicada Romana, Garibaldi optou por não aceitar o indulto que acordaram, decidindo continuar sua luta para unificar a Itália e expulsar os estrangeiros que dominavam grande parte da Peninsula Itálica com apóio e a benção do Papa. Na manhã do dia 4 de julho, Garibaldi convocou seus oficiais em frente a Porta de San Pancracio, onde fez uma proclamação dissolvendo seu exército, mas exortando seus liderados a continarem lutando pela unificação da Itália. Quatro mil e setecentos soldados o seguiram. Ao seu lado, montada em seu cavalo estava Anita, mesmo grávida, com febre tifóide e contrariando Garibaldi, que exigia que ficasse em Roma para ser tratada e gerar seu quinto filho. Estava iniciada a mais espetacular perseguição a um exército romano, fato histórico que passou a ser conhecido como “A Trafila Garibaldina”. Trinta dias após, em Ravenna, a 400 km de Roma, Anita morreria.

Em San Marino

À convite do Consulado da República de San Marino, o CulturAnita e suas Guardiãs, na quarta-feira, 1º, apresentaram-se durante as comemorações do aniversário da chegada e fuga de Garibaldi, de Anita e de cerca de 4000 soldados que estavam sendo perseguidos desde Roma pelo exército austríaco. Para que os austríacos não invadissem a independente República de San Marino que lhes havia abrigado, Garibaldi negociou uma anistia e promoveu a dissolução de seu exército, obtendo um salvo conduto a todos que desejassem voltar às suas casas, desde que depusessem suas armas. Entretanto, não desejando depor sua espada, à noite Garibaldi comunicou a seus oficiais que não iria entregá-la porque somente sua morte o faria parar de lutar pela expulsão dos estrangeiros e unificação da Itália. Ao tomar conhecimento da decisão de seu companheiro, Anita, que estava de cama, com febre alta e no sexto mês de sua gravidez, fazendo um esforço incomum, ergueu-se da cama e nem mesmo Garibaldi a convenceu para ficar em San Marino curando sua enfermidade. Era madrugada quando Anita, Garibaldi e quase mil de seus soldados, desceram os íngremes penhascos retilíneos de San Marino para dirigirem-se à cidade de Veneza, que ainda resistia às investidas austríacas. A partir deste ano, a Republica de San Marino passará a patrocinar a representação teatral deste heróico e histórico episódio no mesmo local onde os fatos aconteceram. Antes desta encenação, as Guardiãs de Anita foram distinguidas com uma apresentação, cantando o Hino à Anita em italiano para centenas de turistas que pagaram o equivalente a 50 reais para assistir ao espetáculo. Ao final, após serem aplaudidas pela tataraneta da heroína, Anita Garibaldi Jallet, as guardiãs foram ovacionadas pelo público com pedido de “bis”, culminando com a distribuição de material publicitário do CulturAnita e de Laguna. Acompanhado do Consul Mario Forcelini, o secretário de Turismo, Evandro Flora, de Laguna teve a oportunidade de conhecer a estrutura turística de San Marino e suas estratégias para atrair turistas de todo o mundo.