Aos 29 anos, a nutricionista Laís Bragagnolo chegou à Laguna buscando por melhor qualidade de vida. Depois de algumas férias e feriados prolongados na terra de Anita, a filha de dona Jane e “seo” José Carlos Bragagnolo decidiu definitivamente fixar residência e consolidar-se também profissionalmente na cidade, e hoje integra o time de profissionais da Clínica VittaSul.

Formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com Mestrado em Nutrição pela Stockholm University, na Suécia e atualmente dedicando-se a mais uma especialização, dessa vez em Nutrição Clínica Funcional, ela explica como aconteceu sua escolha profissional: “Sempre gostei da área da saúde. Desde pequena tinha vontade de vestir um jaleco, pegar uma ficha e sair ajudando as pessoas. Escolhi a Nutrição por gostar de ter o alimento como instrumento de trabalho, e ao longo da faculdade confesso que cada vez mais me identifiquei, por simplesmente gostar de acrescentar nutrientes aos ingredientes”.

Em Porto Alegre, Laís chegou a atuar na área de Nutrição Esportiva: “Durante um ano realizei um estágio junto ao departamento de Nutrição do futebol profissional do Sport Club Internacional. Paralelamente, também me dediquei a alimentação escolar, através de um projeto realizado junto a Prefeitura Municipal”, explica.

Apaixonada pela Nutrição, ela pontua o que a atividade tem de melhor e quais seus maiores desafios: “A possibilidade de conseguir gradualmente transformar vidas, através do cultivo de hábitos saudáveis no dia a dia para oferecer, no fim das contas, mais saúde e autoestima. Acredito que o maior desafio no dia a dia da profissão é conseguir que o paciente esqueça as calorias e perceba o valor nutricional do alimento”.

Se o assunto não é trabalho, nas horas de folga a nutricionista procura dedicar seu tempo aos hobbies prediletos: “Adoro curtir uma praia com chimarrão, meus dois cachorros e um bom livro. Cozinhar sempre foi uma paixão. Sempre que posso estou na cozinha inventando receitas novas”.

Para o futuro, os planos são muitos: “Pretendo seguir estudando, me aprimorando e evoluindo na minha carreira. Gosto muito da área acadêmica e tenho muita vontade de ser professora universitária”, finaliza.