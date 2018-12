Eleito na tarde de quarta-feira, 28, como presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), subseção de Laguna, o advogado Leandro Schiefler Bento é filho de Sandra Schiefler e Ernesto Baião Bento.

Foi inspirado no exemplo do pai, que já atua no advocacia, que Leandro decidiu seguir carreira na área: “Sempre tive a atuação do meu pai como referência, como advogado militante, acompanhando muitas de suas peças processuais, o que foi me inspirando a escolher a advocacia para a minha vida”, explica.

Ainda durante o curso de Direito e estando mais próximo da atividade de advogado, Leandro buscou inúmeras oportunidades de adquirir experiência e conhecimento: “Na época, realizei estágios no escritório do meu pai, no fórum da Comarca e no Ministério Público Federal em Tubarão e com a conclusão do curso optei pela advocacia como profissão. Estou muito satisfeito com o rumo de minha trajetória”.

Casado com Bruna, com quem tem o filho Theo, os próximos anos prometem ainda mais trabalho e a busca por muitas conquistas: “Quero continuar trabalhando na atividade que escolhi e ainda fortalecer nossa classe (OAB), atuando com grande empenho na gestão a qual estarei até 2021”.